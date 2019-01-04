محمد عادل حكما للكلاسيكو التونسي بين الترجي والإفريقي

الجمعة، 04 يناير 2019 - 17:47

كتب : FilGoal

محمد عادل

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم عن تعيين الحكم المصري محمد عادل لإدارة مباراة الترجي والإفريقي المؤجلة من الجولة 11 للدوري التونسي، يوم الأحد المقبل.

مباراة الكلاسيكو التونسي التي ستقام على ملعب مصطفى بن شنات في المنستير، ستشهد طاقما تحكيميا مصريا خالصا، فمع حضور عادل كحكم للساحة، يتواجد أيضا سمير جمال كمساعد أول، وأحمد توفيق كمساعد ثانٍ، ومحمد معروف كحكم رابع.

وكان عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم، قد ذكر أمس الجمعة أنهم "تلقوا خطابا من نظيرهم التونسي، طلبوا فيه طاقم تحكيمي مصري لإدارة مباراة الترجي والإفريقي". (طالع التفاصيل)

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ويحتل الترجي المركز الثالث في الدوري التونسي برصيد 23 نقطة من 10 مباريات، فيما يحتل الإفريقي المركز السابع برصيد 17 نقطة بـ11 مباراة.

وكانت مباراة الترجي والصفاقسي في الجولة الرابعة من المسابقة بشهر أكتوبر الماضي، قد شهدت ظهورا تحكيميا مصريا بقيادة محمود البنا.

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