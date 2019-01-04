مواعيد مباريات الجمعة 4 يناير 2018 والقنوات الناقلة – الأهلي أمام بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الجمعة والموافق 4 يناير، والقنوات الناقلة له.

مباراة واحدة ستقام اليوم في مصر بين بيراميدز والأهلي، في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة للدوري المصري.

وستكون المباراة مذاعة عبر قناتي أون سبورت والنيل للرياضة بتعليق أحمد شوبير في أون، ومدحت شلبي في النيل للرياضة.

وفي إنجلترا، تقام مباراة بين توتنام و ترانمير روفرز في دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي. وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 9.

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