الأهلي وبيراميدز – من أجل البحث عن 3 أشياء

لقاء طال انتظاره بعدما تم تأجيله لأكثر من مرة والآن هو يشهد صراعا من أجل المنافسة بقوة على المنافسة على لقب الدوري والاقتراب أكثر من الصدارة.

بيراميدز يستضيف الأهلي اليوم الجمعة في ملعب الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل بينهما من ثامن جولات الدوري المصري.

لقاء سيكون هو الأول لمارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق.

وفي الناحية الأخرى ستكون هذه المرة الثانية التي يواجه فيها حسام حسن الأهلي خلال الموسم الجاري بعدما التقاه حينما كان مدربا للمصري قبل عدة أشهر.

والآن كل فريق ومدرب يبحث عن عدة أشياء خاصة به.

قفزة كبيرة

يحتل الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة والموقف كالتالي:

1- الزمالك 38 نقطة

2- بيراميدز 30 نقطة

3- مصر المقاصة 27 نقطة

4- المقاولون العرب 26 نقطة

5- الإنتاج الحربي 26 نقطة

انتصار الأهلي على بيراميدز يعني وصوله للنقطة 27 وقفزه للمركز الثالث مباشرة بفارق الأهداف عن مصر المقاصة.

الأهلي لديه فارق أهداف +11، مقابل +4 للمقاصة.

قفز ثلاثة مراكز دفعة واحدة أمر سيعطي دفعة معنوية كبيرة للأهلي بعدما تعثر أمام الداخلية وخاصة إنه لن يفصله عن بيراميدز سوى ثلاث نقاط فقط مع تبقي ثلاث مباريات مؤجلة له.

الاقتراب أكثر من الزمالك

في الناحية الأخرى فإن بيراميدز خاض 15 مباراة وجمع 30 نقطة ويبتعد عن الزمالك بثماني نقاط.

الانتصار على الأهلي سيعني الاقتراب أكثر من الزمالك مع وجود مواجهة مؤجلة مع الفريق الأبيض.

الفوز على الزمالك أيضا يعني ارتفاع رصيد بيراميدز إلى 36 نقطة وحينها لن يفصله عن صدارة الدوري سوى نقطتين فقط.

انتصار بيراميدز على الأهلي يعني أنه حال فوز الأهلي في مؤجلاته لن يتخطى فريق المدرب حسام حسن في الترتيب إلا حال اللجوء لعدد النقاط وقتها.

الاختبار الأول

ستشهد المباراة الاختبار الأول لمارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للأهلي الذي تولى المهمة خلفا لباتريس كارتيرون وبعد فترة تولى فيها محمد يوسف الإدارة الفنية للفريق الأحمر بشكل مؤقت.

أن تبدأ مهمتك بلقاء أمام أحد المنافسين على لقب الدوري فهو أمر ليس بالهين.

فكيف سيكون ظهور لاسارتي الأول؟

في الناحية الأخرى فإن حسام حسن لا يملك سجلا جيدا أمام الأهلي إذ أنه واجهه في 21 مباراة فاز أربع مرات فقط وتعادل في ست مواجهات وخسر في 11 لقاء.

ولم يفز حسام حسن على الأهلي منذ عام 2016 حينما قاد المصري للانتصار بثلاثة أهداف لهدفين.

فكيف ستكون مواجهته الأولى مع الأهلي وهو على رأس الإدارة الفنية لبيراميدز؟

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