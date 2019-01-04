بالفيديو – فرصتان محققتان ونجاة من إصابة في ملخص لمسات صلاح أمام سيتي

أهدر محمد صلاح فرصتان محققتان، وخسر ليفربول أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

فاز مانشستر سيتي على ليفربول بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

محمد صلاح شارك في المباراة بالكامل، وكاد يسجل هدفين لفريقه، لكن ستونز منع الكرة من خط المرمى قبله مرة، وأنقذ إيديرسون الأخرى.

وقلص مانشستر سيتي الفارق مع ليفربول إلى 4 نقاط عن صدارة ترتيب الدوري.

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