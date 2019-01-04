كلوب: الحظ وقف ضدنا فانتصر سيتي.. الخسارة واردة لكن يجب ألا تؤثر علينا

يؤمن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول بأن الحظ كان العامل الأساسي لخسارة فريقه أمام مانشستر سيتي، لكن يجب ألا يؤثر ذلك على مسيرتهم.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" عقب اللقاء: "حسنا، أظننا جميعا تابعنا ذلك. ضغط قوي ومباراة قوية جدا. وفريفنا فعلا كل شيء، لكن الحظ وقف أمامنا".

وأضاف "هدف يسجل من زاوية معدومة (يقصد هدف أجويرو)، وفي المقابل كرات تنقذ من على خط المرمى. أعتقد أننا استحققنا التعادل على أقل تقدير".

كلوب تابع "خاصة في الشوط الثاني. سيطرنا على الوضع بالكامل، لكن هكذا هي كرة القدم. يجب أن تستغل نصف فرصة للتسجيل وهذا ما فعله أجويرو مثلا بهدف رائع في سقف الشبكة".

المدرب الألماني واصل "ربما أنها ليست أفضل مبارياتنا ولا سيتي أيضا، لكننا سنستمر محاولين تحقيق الفوز في كل المباريات من أجل تحقيق اللقب".

واسترسل "متوقع جدا أن نخسر في أي مباراة خلال مشوار الدوري. هذا وارد كما أخبرت اللاعبين، لكن يجب أن نستمر في العمل وألا نتأثر بتلك النتيجة".

كلوب انتقل للحديث عن تدخل كومباني على قدم صلاح، فقال "أعتبر كومباني بين أفضل المدافعين في كرة القدم، لكنني لا أعرف كيف لم يطرد في الكرة التي تدخل فيها بقوة على صلاح. ربما كان محظوظا بعدم طرده".

كان مانشستر سيتي قد فاز على ليفربول بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، ليقلص الفارق إلى 4 نقاط عن الحُمر.

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