جوارديولا: لابورتي في الناحية اليسرى؟ لم أرد وضع زينشينكو أمام صلاح

لم يرغب بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي وضع أوليكساندر زينشينكو لاعب الفريق الشاب في الناحية اليسرى في لقاء ليفربول بسبب وجود محمد صلاح.

وانتصر مانشستر سيتي على ليفربول يوم الخميس في ملعب الاتحاد بهدفين لهدف في إطار الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ورد جوارديولا عقب المباراة على سؤال حول سبب اختياره إيمريك لابورتي لشغل تلك الناحية قائلا: "لم أرد اختيار زينشينكو ووضع ذلك الشاب في ذلك الضغط الكبير".

وأردف "لم أرد وضعه أمام محمد صلاح، أردت لاعبا ذو خبرة كبيرة في تلك المباراة".

وتابع "لابورتي لعب بشكل رائع في أول مرة يلعب في ذلك المركز وواجه مهاجمين رائعين ولكنه كان جيدا".

وأكمل المدرب الإسباني "لابورتي وسيرجيو أجويرو وبيرناردو سيلفا وفيرناندينيو كانوا رائعين، الكل كان رائعا".

وعن اللقاء قال: "أنا سعيد بذلك الانتصار وتقليل فارق النقاط مع ليفربول والعودة للمركز الثاني وكل شيء أصبح مفتوح حاليا في المنافسة على اللقب".

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 50 نقطة يبتعد بهم عن ليفربول المتصدر بأربع نقاط.

اقرأ أيضا:

العين لـ في الجول: 10 ملايين يورو قيمة شرط الشحات الجزائي.. وهناك عرض من "منافس الأهلي"

لجنة الحكام: مباراة بيراميدز والأهلي مراقبة دوليا

خبر في الجول – وصول بطاقة رمضان صبحي.. واللاعب جاهز للمشاركة أمام بيراميدز

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: الأهلي قيد رباعي الفريق بعد انتهاء أزمة المديونية

أحمد ناجي: جنش أفضل حارس في الدوري