كومباني: لم أقصد إيذاء صلاح

شدد فينسنت كومباني مدافع مانشستر سيتي على أنه لم يكن يقصد أي إيذاء محمد صلاح النجم المصري لفريق ليفربول.

وقال كومباني في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" ونقلت شبكة "بي إن سبورتس" جزء منها عقب اللقاء: "لم أقصد أبدا إيذاء محمد صلاح بكل تأكيد".

وأضاف "قرار التدخل جاء سريعا، وكان الأهم بالنسبة لي هو قطع الكرة".

المدافع البلجيكي أتبع "أنا سعيد بالنتيجة، وبالأداء الرائع الذي قدمناه خلال اللقاء، نكون أقوى دائما حينما نلعب بقلوبنا".

وتدخل كومباني بقوة على قدم محمد صلاح في شوط المباراة الأول، ليتحصل القائد البلجيكي لمانشستر سيتي على بطاقة صفراء.

وفاز مانشستر سيتي على ليفربول بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

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