أبو تريكة: سيتي فاز بشكل قبيح.. ليفربول لم يُقصر وستظهر شخصيته الحقيقية الآن

قال محمد أبو تريكة أيقونة الأهلي والمحلل الحالي بشبكة "بي عن سبورتس" أن مانشستر سيتي عرف كيف يستغل أخطاء ليفربول لينتصر عليه.

وانتصر مانشستر سيتي على ليفربول يوم الخميس في ملعب الاتحاد بهدفين لهدف في إطار الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث أبو تريكة عقب المباراة قائلا: "مانشستر سيتي فاز بشكل قبيح".

وواصل "لماذا أقول ذلك؟ لأن مدربه بيب جوارديولا تخلى عن أسلوبه المعتاد وفي الدقائق الأخيرة ظهر يدافع وهذا تنازل كبير منه".

وشدد "جوارديولا وصل لمرحلة أن الواقعية أهم الآن من الأسلوب لتحقيق الفوز".

وتابع لاعب منتخب مصر السابق "لا أستطيع القول أن يورجن كلوب ولاعبي ليفربول قصروا خلال المباراة".

وأضاف "الآن ستظهر شخصية ليفربول الحقيقية عقب التعرض لأول هزيمة لهم في الدوري وأمامه تسعة أيام قبل أول مباراة مقبلة في الدوري".

وأردف "يجب أن يقوم كلوب بإبعاد الضغط عن لاعبي ليفربول فهم قدموا مباراة رائعة وأن يستعد بشكل أفضل للمباريات المقبلة".

وأتم "ليفربول لم يتوج بالدوري منذ 29 عاما ولديهم حماس وشغف كبير للفوز باللقب يجب ألا يفقدوا ذلك عقب تلك الهزيمة ليستمروا في المنافسة بقوة".

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 50 نقطة يبتعد بهم عن ليفربول المتصدر بأربع نقاط.

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