بالفيديو – بين الحُمر والدوري 1 سم.. مانشستر سيتي يلقن ليفربول هزيمته الأولى ويشعل المنافسة

1 سم كفيل ليحول دفة مباريات. وهكذا كان ليفربول على بعد 1 سم من مرمى مانشستر سيتي في ثلاث مرات، ليكون الانتصار من نصيب سيتي في النهاية.

فاز مانشستر سيتي على ليفربول بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي، ليقلص الفارق مع ليفربول على صدارة الترتيب إلى 4 نقاط.

مانشستر سيتي بدأ المباراة بحماس كبير، ولأول مرة جماهير ملعب الاتحاد تتفاعل بقوة كبيرة مع أحداث اللقاء.

خشونة متبادلة

بدأ الفريقان المباراة بخشونة متبادلة بينهما. وكاد روبيرتسون يخرج مصابا في الدقيقة السادسة بعد تدخل قوي من فيرناندينيو، لكنه استكمل اللقاء بعد تدخل الجهاز الطبي.

1 سم

أدق فرص اللقاء كانت في الدقيقة الـ18. تسلم محمد صلاح الكرة في منتصف الملعب، ثم تبادل الكرة مع روبيرتو فيرمينو قبل أن يرسل تمريرة رائعة إلى ساديو ماني.

وسدد ماني الكرة لكنها ارتطمت بالقائم وارتدت إلى الخارج، وحاول لابورتي إخراج الكرة لكنها اصطدمت في رأس إيديريسون وكادت تسكن الشباك لولا عودة ستونز وإخراج الكرة من على خط المرمى قبل متابعة صلاح.

الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي كتب بين الشوطين "كرة ليفربول كانت على بعد 1 سم عن الشباك".

استمرار الخشونة

وردا على خشونة سيتي، تدخل ديجان لوفرين بقوة أيضا على سرخيو أجويرو ليحصل على بطاقة صفراء.

وكاد مانشستر سيتي يسجل الأول في الدقيقة الـ28. محاولة هجومية لمانشستر سيتي بعد تمريرة طولية من وسط الملعب بإتجاه رحيم ستيرلينج المنطلق داخل منطقة جزاء ليفربول من جهة اليسار، استقبل رحيم الكرة ثم هيأها لديفيد سيلفا القادم من الخلف في مواجهة المرمى تماما والذي سدد كرة قوية بإتجاه المرمى لكنها إرتدت من جسد المدافع الهولندي فيرجيل فان ديك وانتهت معها الخطورة.

واستمر العنف أيضا في الدقيقة الـ31 بتدخل عنيف من كومباني على قدم محمد صلاح، ليحصل هو الآخر على بطاقة صفراء.

وتحصل جورجينيو فينالدوم أيضا على بطاقة صفراء في الدقيقة الـ37. الهولندي تعمد عرقلة ليروي ساني لإيقاف هجمة واعدة، فمنحه أنتوني تايلور بطاقة صفراء.

الهدف الأول

أخيرا اهتزت الشباك، لكن لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة الـ41. عرضية أرضية متقنة من الجبهة اليسري لمانشستر سيتي إلى داخل منطقة الجزاء حيث تمكن سيرخيو أجويرو من خطف الكرة على القائم الأول للمرمى قبل أقدام المدافع ديان لوفرين ثم سددها بكل قوة في الزاوية العليا الضيقة من مرمى الحارس أليسون إلى داخل الشباك، ولينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف مقابل لا شيء.

الشوط الثاني

بدأ مانشستر سيتي الشوط الثاني في محاولة لعدم منح ليفربول الفرص كي يعود في اللقاء.

سقط رحيم ستيرلينج داخل منطقة جزاء ليفربول في الدقيقة الـ52 وسط مطالبات من أصحاب الأرض بإحتساب ركلة جزاء ضد أندرو روبيرتسون إلا أن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب.

وسدد فيرناندينيو في الدقيقة الـ53 من على حدود منطقة جزاء ليفربول، لكن مرت دون أي خطورة تذكر على مرمى أليسون.

وكان الظهور الأول لليفربول هجوميا في الدقيقة الـ56 بتصويبة من ترينت أرنولد من على حدود الزاوية اليسرى لمنطقة جزاء مانشستر سيتي مرت بجوار القائم الأيسر.

ليفربول يعود

هنا تدخل يورجن كلوب في محاولة لقلب النتيجة. فشارك فابينيو في الدقيقة الـ57 بدلا من جيمس ميلنر.

ومرة أخرى كاد ليفربول أن يهز شباك مانشستر سيتي في الدقيقة الـ62، لكن الدفاع له رأي آخر. كرة ثابتة نفذت داخل المنطقة وأبعدها الدفاع قبل يد إيديرسون مورايش، لتصل إلى روبيرتو فيرمينو الذي سدد الكرة نحو المرمى، وأبعدها كومباني من قبل أن تسكن الشباك بسنتيمترات.

وفي الدقيقة الـ64 أخيرا جاء التعادل. عرضية رائعة من ترينت أرنولد، حولها روبيرتسون من لمسة واحدة نحو فيرمينو الذي تابع الكرة في المرمى الخالي مسجلا التعادل.

جوارديولا يتدخل

وهنا تدخل بيب جوارديولا في اللعبة أيضا، فشارك إلكاي جوندوجان بدلا من ديفيد سيلفا في الدقيقة الـ66.

وجاء الهدف الثاني. تمريرة رائعة من رحيم ستيرلينج إلى ليروي ساني، ليسدد الألماني كرة رائعة في مرمى أليسون بيكر مسجلا الهدف الثاني.

الربع ساعة الأخيرة

التبديل الثاني في صفوف ليفربول كان في الدقيقة لـ76 بدخول شيردان شاكيري بدلا من ساديو ماني.

وانفرد سرخيو أجويور بمرمى ليفربول في الدقيقة الـ81 بعد انطلاقة رائعة من ستيرلينج وتمريرة بينية متقنة، لكن أليسون عاد وأنقذ الكرة من أمام الأرجنتيني ببراعة لينقذ الثالث.

وصلاح كان له نصيب من إهدار الفرص. بينية من شاكيري وصلت إلى النجم المصري في الدقيقة الـ83، لكنه سدد وحولها إيديرسون إلى ركنية.

مرة أخرى بين ليفربول والمرمى 1 سم. الركنية نفذت وتابعها فابينيو، لكن الدفاع من جديد ينقذها من خط المرمى إلى رمية تماس.

كلوب دفع بالورقة الأخيرة في الدقيقة الـ85 بدخول دانيل ستوريدج بدلا من فينالدوم، ورد بيب بدخول كايل ووكر بدلا من لابورتي.

والتبديل الأخير لمانشستر سيتي كان اضطراريا بدخول أوتامندي بدلا من كومباني في الدقيقة الـ88.

مانشستر أهدر الهدف الثالث في الدقيقة الـ90. كرة مرت من تحت قدم لوفرين ووصلت إلى بيرناردو سيلفا، لكنه سدد وتصدى لها أليسون لترتد إلى لوفرين الذي شتتها بشكل خاطيء لتصل إلى ستيرلينج ويسدد بجانب القائم.

احتسب حكم اللقاء خمس دقائق وقت محتسب بدل من ضائع، لكنها أيضا لم تشهد الجديد، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي على ليفربول بهدفين مقابل هدف.

الخسارة هي الأولى لليفربول هذا الموسم، لتكون كل فرق الدوري قد تلقت خسارة واحدة على الأقل، ويبقى دوري اللاهزيمة لأرسنال في أمان.

على الجانب الآخر، ارتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة الـ50 مرتقيا للمركز الثاني، ومقلصا الفارق مع ليفربول إلى 4 نقاط، وتجمد رصيد ليفربول عند 54 نقطة في المركز الأول.

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