بالفيديو – 8 دقائق فقط كانت كافية له.. ساني يعاقب ليفربول بهدف

سجل ليفربول هدفا في الدقيقة 64 ولكن ثماني دقائق فقط هي كل ما احتاجها مانشستر سيتي للعودة للتقدم مجددا في النتيجة.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي اليوم الخميس لمواجهته في إطار الجولة 21 من الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.

وانطلق رحيم سترلينج من الناحية اليمنى واستغل تباطؤ دفاع ليفربول في العودة.

ومرر سترلينج كرة بينية إلى ليروي ساني الذي سدد بيسراه لترتطم تصويبته بالقائم الأيمن وتسكن شباك أليسون بيكر لتعلن عن هدف ثان لمانشستر سيتي.

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