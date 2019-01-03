بالفيديو – إنقاذ رائع لم تستمر الإشادة به كثيرا.. فيرمينو يضرب ليفربول بهدف جميل

وقف فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي حائلا أمام ليفربول وحرم روبرتو فيرمينو مهاجم الحُمر من تسجيل هدف محقق وشتت الكرة سريعا قبل أن تسكن الشباك.

لكن الإشادة بذلك الإنقاذ لم تدم طويلا فرد فيرمينو كان قاسيا.

ففي الدقيقة 64 أرسل ترينت ألكسندر أرنولد عرضية من الناحية اليمنى إلى المنطلق سريعا من الناحية اليسرى أندرو روبرتسون.

وهيأ روبرتسون الكرة من لمسة واحدة بيسراه إلى داخل منطقة الجزاء ليحولها فيرمينو برأسية في الشباك ليدرك التعادل لليفربول.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي اليوم الخميس لمواجهته في إطار الجولة 21 من الدوري الإنجليزي في ملعب الاتحاد.

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