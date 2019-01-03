بالفيديو – يا الله! صلاح يدخل الشباك والكرة تتمنع على ليفربول أمام سيتي

دخل محمد صلاح الشباك، لكن الكرة تمنعت عن دخول مرمة مانشستر سيتي معلنة هدف أول لليفربول.

تسلم محمد صلاح الكرة في منتصف الملعب، ثم تبادل الكرة مع روبيرتو فيرمينو قبل أن يرسل تمريرة رائعة إلى ساديو ماني.

وسدد ماني الكرة لكنها ارتطمت بالقائم وارتدت إلى الخارج، وحاول لابورتي إخراج الكرة لكنها اصطدمت في رأس إيديريسون وكادت تسكن الشباك لولا عودة ستونز وإخراج الكرة من على خط المرمى قبل متابعة صلاح.

وانتصف الشوط الأول ومازال النتيجة تشير لتعادل الفريقين بدون أهداف.