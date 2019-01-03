اتحاد الكرة يعلن قيد بيراميدز لتراوري ولاعبين آخرين

الخميس، 03 يناير 2019 - 22:23

كتب : FilGoal

إريك تراوري - بيراميدز

أعلن اتحاد الكرة نجاح نادي بيراميدز في قيد ثلاثة لاعبين وإمكانيتهم المشاركة في لقاء الأهلي مساء غد الجمعة.

وجاء ذلك الإعلان عبر صفحة اتحاد الكرة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وتم قيد إيريك تراوري الذي انضم للفريق قادما من مصر المقاصة.

هذا بالإضافة لقيد حامد حمدان القادم من نادي الغزة الرياضي، وأخيرا الإكوادوري جون سيفونتي القادم من أونيفرسيداد.

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وكان بيراميدز عليه سداد مديونية لاتحاد الكرة قيمتها 100 ألف جنيه ونجح في إتمام الأمر ليقيد لاعبيه الجدد.

ويستعد بيراميدز للقاء الأهلي في ملعب الدفاع الجوي في اللقاء المؤجل بينهما من ثامن جولات الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة إثر خوضه لـ12 مباراة.

أما بيراميدز فيحتل المركز الثاني برصيد 30 نقطة بعدما خاض 15 مباراة.

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