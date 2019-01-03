الأهلي ضد بيراميدز - سمير كمونة لـ في الجول: رمضان أقرب للمشاركة.. ومهاجم الإكوادور ورقة رابحة لحسام

يرى سمير كمونة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن رمضان صبحي أقرب للمشاركة مع الفريق الأحمر أمام بيراميدز.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز مساء الجمعة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري.

وتعد المباراة هي الأولى للأهلي تحت قيادة مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواياني الجديد للفريق.

وتوجه FilGoal.com لسؤال نجوم الكرة المصرية السابقين عن رأيهم في طريقة اللعب الأنسب للأهلي في هذه المباراة والصفقات الجديدة المتوقع مشاركتها من الطرفين، كذلك كيف يمكن إيقاف كينو نجم بيراميدز من قبل دفاع الأهلي.

وقال سمير كمونة لـFilGoal.com: "في ظل غياب أحمد فتحي وحسام عاشور سيشغل الجبهة اليمنى محمد هاني أو كريم وليد مع اللعب بنفس الطريقة".

وأضاف "رمضان جاهز للمشاركة بشكل أساسي ولكن لا يجب الدفع بكل الصفقات الجديدة دفعة واحدة".

وتابع مدافع مصر السابق "لا يجب الدفع بأكثر من لاعبان من الصفقات الجديدة حتى لا يؤثر على شكل الفريق".

وأوضح "كذلك فرصة محمود وحيد صعبة للعب في ظل وجود علي معلول".

وعن بيراميدز قال "حسام حسن دائما ما يقدم مباريات قوية ضد الأهلي وأعتقد أن المهاجم الإكوادوري سيفونتي سيكون ورقة رابحة له خلال المواجهة".

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع كل من محمد محمود وجيرالدو ومحمود وحيد ورمضان صبحي، بينما تعاقد بيراميدز مع عمرو مرعي وإيريك تراوري وحامد حمدان وسيفونتي.

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