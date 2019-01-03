متفوقا على نيمار ومارسيلو.. فيرمينو يتوج بجائزة أفضل لاعب برازيلي في 2018

توج روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعب برازيلي يلعب في أوروبا لعام 2018.

وافاد موقع ليفربول أن فيرمينو حصد جائزة سامبا الذهبية التي يحصدها أفضل لاعب كرة قدم برازيلي يلعب في أوروبا.

ويتم تحديد الفائز بالجائزة من خلال أصوات الصحفيين وكبار الشخصيات والمشجعين.

وحصد فيرمينو 21.8% من الأصوات، متقدما على مارسيلو مدافع ريال مدريد والذي نال 20.5% من الأصوات، بينما حقق نيمار جناح باريس سان جيرمان 18.7% من الأصوات.

وسجل فيرمينو 20 هدفا مع ليفربول خلال عام 2018 الذي وصل فيه الريدز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة من ريال مدريد.

كما أنهى العام مع فريقه على قمة الدوري الإنجليزي بفارق 6 نقاط عن أقرب الملاحقين.

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