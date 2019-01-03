قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة بالاتحاد المصري لكرة القدم إن طاقم تحكيم لقاء الأهلي وبيراميدز شارك في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بين ريال مدريد وليفربول.

وأسندت لجنة الحكام إدارة لقاء الأهلي وبيراميدز الذي يقام غدا الجمعة في اللقاء المؤجل بينهما من ثامن جولات الدوري إلى الصربي دانيلو جروجيتش، ويعاونه نيناد دجوكويتش وداليبور دجوردجيفيتش وميلوفان ريستيتش.

وقال عبد الفتاح لـFilGoal.com: "هذا طاقم تحكيم مميز وسبق وأن شارك في نهائي دوري أبطال ارووبا الموسم الماضي".

وواصل "أتمنى أن يخرجوا بالمباراة إلى بر الأمان وبشكل يليق بكرة القدم المصرية".

وعن قرار استقدام الحكام الأجانب للقاء علق "هذا قرار خاص لاتحاد الكرة".

أما بسؤاله عن وجود الحكم الخامس أوضح عبد الفتاح "لن يكون هناك حكم خامس خلال تلك المباراة".

وبرر "كل المباريات التي تقام بطاقم تحكيم أجنبي في الدوري المصري أقيمت بدون حكم خامس لذا قررنا السير على النهج ذاته".

يذكر أن حكم لقاء الأهلي وبيراميدز الرئيسي لم يشارك بالفعل في نهائي دوري الأبطال بل كان حكما إضافيا بالإضافة لنيناد دجوكويتش.

أما داليبور دجوردجيفيتش وميلوفان ريستيتش فشاركا في المباراة بالفعل كحكمين مساعدين.

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