أبو تريكة: فوز ليفربول على سيتي = حسم اللقب بنسبة 90%

يعتقد محمد أبو تريكة نجم الكرة المصرية السابق أن فوز ليفربول على مانشستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي يوم الخميس يحسم اللقب للريدز بنسبة كبيرة.

المباراة التي تساوي ست نقاط بسبب منافسة الفريقين على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم سيحتضنها ملعب الاتحاد يوم الخميس ضمن الجولة 21، فليفربول يملك 54 نقطة في صدارة المسابقة، بفارق 7 نقاط عن سيتي المتواجد في المركز الثالث حاليا.

وقال أبو تريكة لشبكة beIN sports قبل اللقاء: "المباراة هامة للغاية، فوز ليفربول سيحسم لقب الدوري له بنسبة 90%".

وأضاف "أما التعادل فيجعل اللقب أقرب لليفربول بنسبة 70%، بينما يجعل فوز سيتي الفرص متساوية بنسبة 50% - 50% بين الفريقين".

وواصل "المباراة تعد بالكثير في ظل الاستعداد الجيد وتواجد كل النجوم".

ويتواجد نجمنا المصري محمد صلاح في الخط الأمامي للريدز رفقة ساديو ماني وروبرتو فيرمينو.

ويدفع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بالثلاثي جيني فينالدوم وجيمس ميلنر وجوردن هندرسون في خط الوسط في وسط الملعب.

بينما يتواجد الرباعي ترينت ألكسندرأرنولد وفيرجيل فان دايك وديان لوفرين وأندي روبرتسون أمام الحارس أليسون بيكر.

يسعى الدولي المصري لمواصلة التسجيل في شباك سيتي إذ سجل 3 أهداف في 4 مباريات لعبها ضد رجال بيب جوارديولا الموسم الماضي.

فقد أحرز هدفا في لقاء الدور الثاني من موسم 2017-2018، وهدف في لقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كرر الأمر في لقاء الإياب.

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