تشكيل قمة إنجلترا – صلاح أساسي وروبيرتسون يبدأ مع ليفربول.. وجوارديولا يهاجم بقوة

الخميس، 03 يناير 2019 - 21:03

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر سيتي

أعلن فريقي مانشستر سيتي وليفربول عن تشكيليهما للمباراة المرتقبة بينهما في الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي يواجه ليفربول بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ21 من الدوري الإنجليزي.

وشهد تشكيل ليفربول تواجد محمد صلاح بجانب ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في خط الهجوم، فيما يلعب أندرو روبيرتسون في مركز الظهير الأيسر بشكل طبيعي.

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على الجهة الأخرى، يبدأ بيب جوارديولا بثلاثة مدافعين في الخلف، فيما يبدأ أجويرو في الهجوم.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: أليسون بيكر.

الدفاع: أندو روبيرتسون – ديجين لوفرين – فيرجيل فان دايك – ترينت أرنولد.

الوسط: جوردان هندرسون - جيمس ميلنر - جورجينو فينالدوم.

الهجوم: ساديو ماني – محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حارس: إيديرسون مورايش.

الدفاع: لابورتي - جون ستونز - فينسنت كومباني.

الوسط: دانيلو - فيرناندينيو - ديفيد سيلفا - بيرناردو سيلفا.

الهجوم: ليروي ساني - ستيرلينج - سرخيو أجويرو.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، فيما يحل مانشستر سيتي ثانيا برصيد 48 نقطة.

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