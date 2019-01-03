معاناة المصري مستمرة.. الجونة يلقن إيهاب جلال الخسارة الأولى ويتخطاه في الترتيب

تعثرات المصري أصبحت متتالية، والفائز هذه المرة هو الجونة في الخسارة الأولى لإيهاب جلال كمدرب للنادي المصري.

خسر المصري من الجونة بهدفين مقابل لا شيء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 للدوري المصري.

تقدم الجونة مبكرا في الدقيقة التاسعة عن طريق إسلام رشدي، بعد عرضية من محمد نادي، قابلها رشدي في المرمى.

وأضاف لؤي وائل الهدف الثاني للجونة في الدقيقة الـ25 من ركنية، تابعها برأسية في مرمى أحمد مسعود، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدفين.

في شوط المباراة الثاني، شارك عبد الله بيكا بدلا من عمرو موسى في صفوف المصري بأولى تبديلات إيهاب جلال.

ولم يتغير الأمر كثيرا، ليلجأ إيهاب جلال إلى دكته مرة أخرى، فيشارك الثنائي أحمد ياسر وعبد الناصر محمد "دي ماريا" في الدقيقة الـ63 بدلا من مصطفى علي "مارسيلو" وأحمد عبد الموجود.

دقائق المباراة المتبقية لم تشهد أيضا خكروة تذكر. عرضيات غير متقنة وكرات ثابتة للمصري لا تعبر أول مدافع داخل منطقة الجزاء، ومرتدات للجونة يهدرها لاعبي الفريق برعونة، لينتهي اللقاء بفوز الجونة بهدفين مقابل لا شيء.

فوز الجونة رفع رصيده للنقطة الـ19 مرتقيا للمركز الـ13، وعلى حساب المصري الذي تراجع للمركز الـ14 برصيد 18 نقطة.

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