بوكيتينو عن تجديد تعاقد إيريكسن: هو حر فيما يفعله

يأمل ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنام في تجديد كريستيان إيريكسن لاعب الفريق لتعاقده وعدم رحيله عنه.

وينتهي تعاقد اللاعب الدنماركي مع توتنام في صيف عام 2020 وتحاول إدارة النادي حاليا ربط صاحب الـ26 عاما بعقد جديد.

وتحدث المدرب الإسباني للصحفيين قائلا: "أنا لست ذلك الشخص الذي يعاني كثيرا في ذلك الموقف".

وواصل "كرة القدم تعتمد على الحركية وإيريكسن لاعب هام للغاية لتوتنام وأي شخص يتمنى وجود لاعبا مثله معه في فريقه".

وشدد بوكيتين "سيكون من الرائع إن جدد إيريكسن تعاقده ولكنه حر فيما يفعله بكل تأكيد"

وأتم "إيريكسن سعيد هنا وه ملتزم للغاية وتجديد التعاقد أمر يخصه هو والنادي فقط".

وانضم إيريكسن إلى توتنام قادما من أياكس أمستردام في عام 2013 وشارك منذ ذلك الحين في 251 مباراة سجل خلالهم 62 هدفا وصنع 78 آخرين.

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