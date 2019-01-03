خاص الأهلي ضد بيراميدز - فاروق جعفر لـ في الجول: المباراة ستكون مغلقة ومشاركة الصفقات الجديدة ضرورية

الخميس، 03 يناير 2019 - 19:58

كتب : بسام أبوبكر

فاروق جعفر

يرى فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن مباراة بيراميدز والأهلي لن تكون مفتوحة من الطرفين في ظل رغبة الفريقين في تحقيق الفوز والحفاظ على نظافة شباكه.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز مساء الجمعة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري.

وتعد المباراة هي الأولى للأهلي تحت قيادة مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواياني الجديد للفريق.

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وتوجه FilGoal.com لسؤال نجوم الكرة المصرية السابقين عن رأيهم في طريقة اللعب الأنسب للأهلي في هذه المباراة والصفقات الجديدة المتوقع مشاركتها من الطرفين، كذلك كيف يمكن إيقاف كينو نجم بيراميدز من قبل دفاع الأهلي.

وقال جعفر لـFilGoal.com: "مواجهة الأهلي وبيراميدز هامة للفريقين وأتوقع أن تشهد المواجهة تحفظ دفاعي لأن كل فريق يريد إيقاف خطورة الفريق الآخر".

وأضاف نجم الزمالك السابق "لابد أن تشارك الصفقات الجديدة للفريقين خاصة الأهلي الذي يمر بمرحلة يجب أن يتخطاها".

وتابع "ولكن أيضا لا يجب أن تشارك كل الصفقات في توقيت واحد ولكن على فترات وبحسب جاهزية كل لاعب".

وعن طريقة إيقاف كينو أتم تصريحاته قائلا: "كينو لاعب مميز للغاية ومن الصعب مراقبته وهو يشارك في مركز الجناح الذي يتحرك به كثيرا".

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع كل من محمد محمود وجيرالدو ومحمود وحيد ورمضان صبحي، بينما تعاقد بيراميدز مع عمرو مرعي وإيريك تراوري وحامد حمدان وسيفونتي.

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