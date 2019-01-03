هيريرا: نحاول دائما مساعدة بوجبا لنثر سحره.. ونعيش فترة رائعة في يونايتد

أشاد أندير هيريرا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد بزميله في الفريق بول بوجبا وقدرته على صناعة الفارق دائما للفريق خاصة في المباريات الأخيرة.

وتحدث هيريرا للصحفيين قائلا: "بوجبا يلعب ببساطة وبشكل مؤثر في وسط ملعبنا، وعندما ننتقل لوسط ملعب الخصم يقوم بنثر سحره ليغير المباراة".

وأضاف "أعتقد أنه أنا مع نيمانيا ماتيتش وأي لاعب آخر نحاول مساعدة بوجبا ليحصل على الحرية في الملعب ويقوم بما يجيده".

وتابع "بوجبا لاعب هام جدا لهذا النادي داخل وخارج الملعب وهو يلعب جيدا جدا وليس فقط باستحواذه على الكرة أعتقد إنه حال فقدان الكرة فهو يعود سريعا للدفاع ومساعدة الفريق".

وعن نتائج الفريق وانتصار يونايتد في أربع مباريات متتالية مع مدربه الجديد أولي جونار سولشاير قال: "نحن نعيش فترة حالية حتى لو لا نلعب بشكل رائع ولكن لدينا شعور بإننا نستطيع الفوز بالمباراة".

وأردف "نحن نتحكم في المباراة ونستحوذ على الكرة ونلعب في وسط ملعب الخصم ولدينا لاعبين رائعين في الهجوم".

وعن خروج مانشستر يونايتد بشباك نظيفة قال اللاعب الإسباني: "ديفيد دي خيا يشعر بالسعادة الآن فهو كان حزينا في المباريات الماضية وكان علي التعامل مع الأمر لقد أرهق تفكيري بذلك الأمر والآن جعلناه يشعر بالسعادة".

ويحتل يونايتد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي عقب مرور 21 جولة برصيد 38 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال الخامس وست نقاط عن تشليسي الرابع.

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