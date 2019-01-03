أرسنال ينفي رغبته في ضم نافاس.. وتقارير إسبانية تفيد بتمديد تعاقده مع ريال مدريد

الخميس، 03 يناير 2019 - 19:46

كتب : FilGoal

نافاس

نفى أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال رغبته في التعاقد مع كيلور نافاس حارس مرمى ريال مدريد، فيما أفادت تقارير إسبانية بأن الحارس الكوستاريكي مدد عقده لموسم جديد.

وقال إيمري في تصريحات أبرزها موقع ناديه يوم الخميس: "الشائعات التي تدور حول رغبتنا في ضم نافاس غير صحيحة".

وواصل "لم نتحدث مطلقا حول حاجة الفريق لحارس مرمى لأننا سعداء للغاية بالحراس الثلاث الذين نمتلكهم حالياً، ولم نتحدث عن نافاس من قبل".

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ويتواجد الألماني بيرند لينو كحارس أساسي للمدفعجية مع التشيكي بتر تشك والأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الحارس الثالث.

ورغم أن كيلور نافاس ألمح لمغادرته الفريق قريبا، خاصة في ظل عدم مشاركته مع الملكي هذا الموسم، غير أن تقارير إسبانية ذكرت أنه مدد عقده لموسم جديد.

اللاعب الكوستاريكي فقد مكانه في التشكيل الأساسي للفريق الملكي منذ انضمام تيبو كورتوا إلى ريال مدريد.

ووفقا لشبكة لا سيكستا الإسبانية فأن نافاس قام بتجديد عقده مع ريال مدريد في شهر ديسمبر الماضي لمدة موسم واحد، أي أن عقده مع الفريق سيمتد حتى عام 2021.

نافاس أثار الجدل قبل أيام حيث نشر صورة مع جماهير ريال مدريد أثناء التدريبات عبر حسابه الشخصي على انستجرام، وعلق عليها قائلا "شكرًا لكم على كل شيء"، في إشارة إلى اقتراب رحيله.

وانتقل نافاس إلى ريال مدريد من ليفانتي في 2014 بعد تألقه في المونديال ذلك العام رفقة بلاده كوستاريكا التي بلغت الدور ربع النهائي آنذاك.

حارس مرمى ريال مدريد أبدى إحباطه من ملازمته لدكة بدلاء فريقه، بعد أن كان الحارس الأساسي طوال السنوات الماضية.

نافاس تحدّث إلى محطة "التشرنجيتو" الإسبانية في لقاء الشهر الماضي.

نافاس قال: "تحوّلت من حارس مرمى فائز بـ3 ألقاب دوري أبطال أوروبا متتالية، إلى حارس لا يشارك".

صاحب الـ83 مباراة دولية مع منتخب كوستاريكا كان على وشك الانتقال إلى مانشستر يونايتد في صيف 2015 ضمن صفقة دافيد دي خيا، إلا أن الصفقة تعثرت، ليقفز نافاس إلى حراسة مرمى ريال مدريد عن طريق الصدفة، قبل أن يثبت جدارته في موسم 2015\2016، ويثبت أركانه في العامين التاليين حتى وصول كورتوا.

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