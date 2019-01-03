يرى رضا شحاتة نجم الأهلي السابق أن مارتين لاسارتي المدير الفني الجديد للفريق الأحمر يريد إثبات قدراته الفنية عندما يواجه بيراميدز.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز مساء الجمعة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري.

وتعد المباراة هي الأولى للأهلي تحت قيادة مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواياني الجديد للفريق.

وتوجه FilGoal.com لسؤال نجوم الكرة المصرية السابقين عن رأيهم في طريقة اللعب الأنسب للأهلي في هذه المباراة والصفقات الجديدة المتوقع مشاركتها من الطرفين، كذلك كيف يمكن إيقاف كينو نجم بيراميدز من قبل دفاع الأهلي.

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع كل من محمد محمود وجيرالدو ومحمود وحيد ورمضان صبحي، بينما تعاقد بيراميدز مع عمرو مرعي وإيريك تراوري وحامد حمدان وسيفونتي.

وقال شحاتة لـFilGoal.com: "لاسارتي قضى الفترة الماضية مع الأهلي قبل أن يتسلم المهمة رسميا وتعرف على الأجواء وشاهد مباريات الفريق السابقة".

وأضاف "لذلك بالتأكيد لديه دوافع خاصة في تحقيق الفوز وإثبات قدراته للجماهير وأمام الجميع".

وعن الأقرب للمشاركة من الصفقات الجديدة قال شحاتة "رمضان الأقرب للمشاركة نظرا لأنه جاهز فنيا".

وأتم تصريحاته "أما كينو من الصعب مراقبته والظهير الأيمن أو الأيسر للأهلي هو المسؤول عن اللعب ضده".

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