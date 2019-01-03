كاراجير: انتصار ليفربول على مانشستر سيتي لا يعني الفوز بالدوري

شدد مدافع ليفربول السابق جيمي كاراجير أن انتصار الحُمر على مانشستر سيتي في المواجهة المرتقبة بينهما مساء الخميس لا يعني تتويجه بالدوري.

ويحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي اليوم في ملعب الاتحاد لملاقاته لحساب الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث كاراجير لإذاعة "توك سبورت" الإنجليزية قائلا: "إن فاز ليفربول ففارق النقاط سوف يتسع أكثر لكنه لا يعني الفوز باللقب".

وأوضح "لا يزال الطريق طويلا حتى نهاية الموسم، وإن خسر سيتي إيقاعه مؤخرا فلا يوجد أدنى شك أن ليفربول يمكن أن يتعرض للأمر ذاته".

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب البريميرليج بـ54 نقطة بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وواصل كاراجير "إن انتهت المباراة بالتعادل أعتقد أن فارق سبع نقاط سيكون جيدا للغاية لليفربول ولكن يمكن أن يتغير كل شيء في مباراتين أو ثلاثة فقط".

وتابع "إن خسر سيتي فسيكون موقفه في الدوري صعب للغاية لكن حال انتصروا فسيعودون للمنافسة بقوة".

وشدد كاراجير "يجب أن يتحلى ليفربول بالثقة فهم فازوا على مانشستر سيتي مؤخرا كثيرا والآن أمامه فرصة ذهبية للفوز بأول لقب له في حقبة البريميرليج".

وأتم "بالطبع المباراة ستكون صعبة لأن سيتي فريق جيد للغاية".

ولم يفز ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي بشكل عام منذ عام 1990.

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