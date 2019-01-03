الإصابات تواصل ضرب أستراليا.. تغيير جديد في قائمة الكانجارو لكأس آسيا

أجرى منتخب أستراليا تغييرا في قائمته المشاركة بكأس آسيا 2019، بخروج مارتن بويل المصاب، ودخول أبوستولوس جيانو.

الاتحاد الأسترالي لكرة القدم أعلن عن ابتعاد بويل جناح هيبرنيان الاسكتلندي يوم الثلاثاء الماضي بسبب إصابة في الركبة، قبل أن يتم الإعلان عن البديل أبوستولوس مهاجم أيك لارناكا القبرصي.

أبوستولوس انضم إلى معسكر المنتخب الأسترالي في إمارة العين صباح اليوم الخميس، ليدعم خط هجوم المدرب جراهام أرنولد الذي أبدى سعادته بحضور المهاجم ذو الأصول اليونانية.

وقال أرنولد في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الأسترالي: "أبوستولوس لعب بشكل منتظم مع ناديه في قبرص خلال عام 2018، كما ظهر في الدوري الأوروبي. لقد انضم إلينا عازما على إثارة الإعجاب حتى يستغل الفرصة".

مضيفا: "لقد تناقشنا بشأن تدعيم خياراتنا في خط الهجوم بعد الأنباء السيئة التي طالتنا بإصابة بويل. أبوستولوس يعطينا خيارا إضافيا مختلفا في الهجوم، إنه لاعب كادح ويستطيع الضغط كثيرا وعين ثاقبة على المرمى".

أبوستولوس (28 عاما) يمتلك 6 مباريات دولية سابقة مع منتخب أستراليا، وسجّل هدفا في ظهوره الدولي الأخير خلال مواجهة ودية أمام الكويت بشهر أكتوبر الماضي.

المهاجم المولود في اليونان، هاجر رفقة عائلته إلى أستراليا في عمر صغيرة، قبل أن يعود إلى بلاده اليونان في وقت لاحق ويلعب دوليا لمنتخب الإغريق لمدة 20 دقيقة في مباراة ودية أمام تركيا عام 2015، مما سمح له بتمثيل أستراليا لاحقا.

اللاعب ظهر في مباريات فريقه الـ6 بالدوري الأوروبي هذا الموسم، وسجل هدفا في شباك زيوريخ السويسري.

ويعد هذا الاستبدال هو الثاني في قائمة أستراليا، بعد أن أبعدت الإصابة آرون موي لاعب هدرسفيلد تاون قبل 10 أيام، واستدعت استبداله بـ جيمس جيجو لاعب أوستريا فيينا.

كأس آسيا تنطلق يوم 5 يناير المقبل على أرض الإمارات العربية المتحدة، وتتواجد أستراليا حاملة اللقب في المجموعة الثانية رفقة: سوريا، الأردن، فلسطين.

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