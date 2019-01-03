يرى سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن أزمات الفريق الأحمر في الفترة الماضية تم حلها بشكل جيد بالتعاقد مع مدير فني جديد وضم مجموعة من الصفقات المميزة.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز مساء الجمعة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري.

وتعد المباراة هي الأولى للأهلي تحت قيادة مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواياني الجديد للفريق.

وتوجه FilGoal.com لسؤال نجوم الكرة المصرية السابقين عن رأيهم في طريقة اللعب الأنسب للأهلي في هذه المباراة والصفقات الجديدة المتوقع مشاركتها من الطرفين، كذلك كيف يمكن إيقاف كينو نجم بيراميدز من قبل دفاع الأهلي.

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع كل من محمد محمود وجيرالدو ومحمود وحيد ورمضان صبحي، بينما تعاقد بيراميدز مع عمرو مرعي وإيريك تراوري وحامد حمدان وسيفونتي.

وقال سيد معوض لـFilGoal.com: "في الفترة الماضية الأهلي كان يعاني من أزمتين وهما اللاعبين والثاني هي المدير الفني وتم حل هذه الأزمات بالتعاقد مع مجموعة قوية من الصفقات ومدرب جديد".

وأوضح "مارتين لاسارتي له فكر فني وشخصية قوية لمستها من خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي عند سؤاله عن لويس سواريز وجريزمان عندما رد بأنه ليس السبب في تألقهم الحالي ولكن الحظ جعلهما يعبران من طريقه خلال مشوارهم مع كرة القدم".

وأكد نجم منتخب مصر السابق "بالتأكيد المباراة صعبة والفوز بها يساوي 6 نقاط ولكني أثق تماما في قدرة الأهلي على تحقيق الفوز لأن على مر الأجيال لاعبو القلعة الحمراء يظهرون في المحن والأوقات الصعبة".

وعن مراقبة كينو قال معوض "لا أري أي خوف من كينو بالرغم من أنه واحدا من أفضل اللاعبين الأجانب في تا ريخ الدوري المصري".

وانتقل للحديث عن المنافسة على لقب الدوري قائلا: "رغم فارق النقاط الحالي إلا أنني أؤكد على لساني أن الأهلي سيحقق لقب البطولة في النهاية بعد حل الأزمات التي كان يعاني منها في الدور الأول كما قلت سابقا".

وأتم تصريحاته قائلا "لاسارتي هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة لتشكيل الأهلي لهذه المباراة لأنه يعرف حالة اللاعبين بشكل جيد".

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