يرى أحمد بلال نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق أن الجاهزية هي التي تحسم مشاركة الصفقات الجديدة في مواجهة الفريق الأحمر ضد بيراميدز المقبلة.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز مساء الجمعة في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدوري المصري.

وتعد المباراة هي الأولى للأهلي تحت قيادة مارتين لاسارتي المدير الفني الأوروجواياني الجديد للفريق.

وتوجه FilGoal.com لسؤال نجوم الكرة المصرية السابقين عن رأيهم في طريقة اللعب الأنسب للأهلي في هذه المباراة والصفقات الجديدة المتوقع مشاركتها من الطرفين، كذلك كيف يمكن إيقاف كينو نجم بيراميدز من قبل دفاع الأهلي.

وقال بلال لـFilGoal.com: "أعتقد أن مارتين لاسارتي سيعتمد على طريقة الأهلي المعتادة خلال هذه المباراة وهي 4-2-3-1".

وأضاف "أما مشاركة الصفقات ستكون على حسب جاهزية كل لاعب".

وأوضح "أعتقد أن رمضان صبحي جاهز للمشاركة وسيلعب أساسيا كذلك محمود وحيد ومحمد محمود".

وأكمل "أما مشاركة جيرالدو أعتقد أنها ستكون صعبة بسبب عدم قيده في القائمة الإفريقية ورغبة المدرب في تجهيز لاعب لمواجهة فيتا كلوب المقبلة".

وأتم "أما كينو نجم بيراميدز من الصعب مراقبته ولكن إذا لعب على اليمين أو اليسار ستكون مهمة مراقبته من نصيب الظهيرين".

وتعاقد الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية مع كل من محمد محمود وجيرالدو ومحمود وحيد ورمضان صبحي، بينما تعاقد بيراميدز مع عمرو مرعي وإيريك تراوري وحامد حمدان وسيفونتي.

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