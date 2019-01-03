رسميا – بعد 6 أشهر دون فريق.. بوصوفة ينضم للشباب في صفقة انتقال حر
الخميس، 03 يناير 2019 - 17:41
كتب : FilGoal
أعلن نادي الشباب السعودي عن التعاقد مع مبارك بوصوفة في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم، ليكون أول صفقات الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.
مبارك بوصوفة
النادي : الجزيرة
بوصوفة (34 عاما) صاحب الـ64 مباراة دولية لم يكن مرتبطا بأي نادٍ طوال الـ6 أشهر الماضية، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق: الجزيرة الإماراتي.
📝 وقعت إدارة نادي #الشباب برئاسة الأستاذ #خالد_البلطان، عقداً احترافياً مع قائد المنتخب المغربي مبارك بوصوفة يمتد حتى نهاية الموسم #شتوية_شيخ_الأندية #بوصوفة_شبابي pic.twitter.com/3DGnqQMR0o— نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) January 3, 2019
هذا الابتعاد عن المشاركة كلّف بوصوفة الخروج من حسابات هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب خلال التوقفات الدولية الأخيرة.
لاعب أندرلخت السابق كان قريبا من الانتقال إلى الهلال قبل شهرين بسبب إصابة عمر عبد الرحمن بقطع في الرباط الصليبي ورغبة الزعيم في تعويضه، الخطوة التي لم تتم في نهاية الأمر.
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