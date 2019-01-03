رسميا – بعد 6 أشهر دون فريق.. بوصوفة ينضم للشباب في صفقة انتقال حر

أعلن نادي الشباب السعودي عن التعاقد مع مبارك بوصوفة في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم، ليكون أول صفقات الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

بوصوفة (34 عاما) صاحب الـ64 مباراة دولية لم يكن مرتبطا بأي نادٍ طوال الـ6 أشهر الماضية، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق: الجزيرة الإماراتي.

هذا الابتعاد عن المشاركة كلّف بوصوفة الخروج من حسابات هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب خلال التوقفات الدولية الأخيرة.

لاعب أندرلخت السابق كان قريبا من الانتقال إلى الهلال قبل شهرين بسبب إصابة عمر عبد الرحمن بقطع في الرباط الصليبي ورغبة الزعيم في تعويضه، الخطوة التي لم تتم في نهاية الأمر.

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