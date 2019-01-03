الأهلي يكشف جديد موقف المصابين.. عودة نجيب عقب مواجهة بيراميدز

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن الجهاز الفني استقر على تحديد يوم 12 يناير الجاري موعدا لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي، في أولى مباريات الفريق بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأشار مدير الكرة إلى أن المباراة ستقام في التاسعة مساء يوم 12 يناير الجاري باستاد الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية.

ويؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه عصر اليوم الخميس في ختام استعداداته لمواجهة بيراميدز التي تقام غداً الجمعة، والمؤجلة من الجولة الثامنة في بطولة الدوري العام.

وعقب نهاية المران يُعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني، قائمة الفريق التي تدخل معسكراً مغلقاً للمبيت بأحد الفنادق.

وكان الأهلي قد أدى تدريبات قوية تحت قيادة الأورجواياني لاسارتي، وشلمت التدريبات جملا خططية وجانبا بدنيا؛ للتحضير للمباريات المقبلة بداية من مواجهة بيراميدز التي تقام غدا.

ويسعى الأهلي إلى العودة من جديد للانتصارات بعد التعادل الأخير أمام الداخلية في الدوري.

ويطلع الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، اليوم علي الأشعة التي أجراها باسم علي الظهير الأيمن للفريق، لتحديد فترة غيابه وبرنامجه العلاجي خلال الفترة المقبلة بعد شكوى اللاعب من آلام في العضلة الخلفية.

وأعلن طبيب الفريق خالد محمود، أن باسم، شعر بإجهاد في العضلة الخلفية، وتم تشخيص الإصابة بشكل مبدئي على أنها عبارة عن شد، ولكن يبقى التقرير الطبي النهائي لحالة اللاعب اليوم بعد الإطلاع على الأشعة التي أجراها اللاعب بتعليمات من طبيب الفريق.

ويؤدى باسم علي، جلسة في الجيم على هامش مران الفريق الجماعي الذي يقام على ملعب التتش.

أما الثلاثي سعد سمير ومحمد نجيب وصلاح محسن، فيواصلون اداء تدريباتهم التأهيلية اليوم الخميس على ملعب التتش، تمهيدا لعودتهم من جديد للمشاركة في المران الجماعي.

وشهدت حالة نجيب، تحسنا كبيرا في الفترة الماضية، وبات جاهزا للمشاركة مع الفريق عقب مواجهة بيراميدز، وذلك بعد تعافي اللاعب من إصابته بقطع في الرباط الداخلي للركبة.

واشتكى سعد سمير من إصابة في العضلة الخلفية، فيما تعرض صلاح محسن، لإصابة في العضلة الضامة، ويواصل الثاني التأهيل لفترة تصل إلى أسبوعين قبل العودة للمران.

ويؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه يوم السبت المقبل بدون راحة؛ استعدادا لمواجهة سموحة التي تقام يوم 8 يناير الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري العام.

وحدد الأورجواياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق عصر السبت المقبل موعدا لمران الفريق، بسبب ضيق الوقت بين المواجهات التي يخوضها الفريق في بطولة الدوري العام، حيث يلتقي الأهلي غدا مع بيراميدز على استاد الدفاع الجوي، ثم يخوض مواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل.

ويؤدي مجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة بيراميدز تدريباتهم غدا على ملعب التتش.

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