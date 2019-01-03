دونجا يكشف سبب رغبته في الانضمام لـ الإسماعيلي

يتطلع محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب وسط الإسماعيلي الجديد إلى تقديم مستوى يليق باسم النادي بحسب تعبيره.

محمود دونجا النادي : الزمالك الإسماعيلي

دونجا انتقل إلى صفوف الدراويش على سبيل الإعارة من الزمالك حتى نهاية الموسم جاري.

وقال دونجا في تصريحات صحفية: "اللعب للدراويش خطوة جديدة في حياتي، سأعمل على أن تكون محطة قوية في تاريخي".

وأضاف "الإسماعيلي لا يقل بأي حال من الأحوال عن الزمالك وكلاهما فريق كبير يتطلع أي لاعب للعب ضمن صفوفه".

وأوضح دونجا "رغبتي للعب للإسماعيلي زادت بعد أن تابعت إصرار مسؤولي الدراويش على ضمي منذ أكثر من شهرين، وتمسكهم بوجودي وما يحمله من مسؤولية كبيرة".

وأتم لاعب الاسماعيلي الجديد "هدفي إسعاد الجماهير العاشقة لفريقها".

وتعد الصفقة هي الثانية لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد ضم بينسون شيلونجو من سموحة.

وكشف نادي الزمالك عبر الموقع الرسمي، عن إعارة دونجا إلى نادي الإسماعيلي مقابل مليون و500 ألف جنيه حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب بيان نادي الزمالك، فإن عقد انتقال دونجا إلى الإسماعيلي، يتضمن بندا يمنع اللاعب من المشاركة أمام الزمالك محليا أو إفريقيا أوعربية أو وديا .

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