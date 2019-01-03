دونجا يكشف سبب رغبته في الانضمام لـ الإسماعيلي

الخميس، 03 يناير 2019 - 12:11

كتب : ياسر الشريف

دونجا

يتطلع محمود عبد العاطي "دونجا" لاعب وسط الإسماعيلي الجديد إلى تقديم مستوى يليق باسم النادي بحسب تعبيره.

دونجا انتقل إلى صفوف الدراويش على سبيل الإعارة من الزمالك حتى نهاية الموسم جاري.

وقال دونجا في تصريحات صحفية: "اللعب للدراويش خطوة جديدة في حياتي، سأعمل على أن تكون محطة قوية في تاريخي".

أخبار متعلقة

كاف يعلن مواعيد وحكام أول مباراتين للأهلي والإسماعيلي بدوري الأبطال الإسماعيلي لـ في الجول: أهمية الانتصار على المقاولون تكمن في الجانب المعنوي مدرب الإسماعيلي: أشكر اللاعبين على عقليتهم.. قمنا بتحول كبير أمام فريق قوي رسميا – إعارة دونجا للإسماعيلي "مع ميزة للزمالك"

وأضاف "الإسماعيلي لا يقل بأي حال من الأحوال عن الزمالك وكلاهما فريق كبير يتطلع أي لاعب للعب ضمن صفوفه".

وأوضح دونجا "رغبتي للعب للإسماعيلي زادت بعد أن تابعت إصرار مسؤولي الدراويش على ضمي منذ أكثر من شهرين، وتمسكهم بوجودي وما يحمله من مسؤولية كبيرة".

وأتم لاعب الاسماعيلي الجديد "هدفي إسعاد الجماهير العاشقة لفريقها".

وتعد الصفقة هي الثانية لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد ضم بينسون شيلونجو من سموحة.

وكشف نادي الزمالك عبر الموقع الرسمي، عن إعارة دونجا إلى نادي الإسماعيلي مقابل مليون و500 ألف جنيه حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب بيان نادي الزمالك، فإن عقد انتقال دونجا إلى الإسماعيلي، يتضمن بندا يمنع اللاعب من المشاركة أمام الزمالك محليا أو إفريقيا أوعربية أو وديا .

اقرأ أيضا:

سولشاير يمدح راشفورد: لابد أنه يشاهد رونالدو

جوارديولا: فان دايك لاعب استثنائي يستحق ما دفع من أجله

كلوب قبل لقاء سيتي: علينا الاستعداد للعاصفة

أمير مرتضى: صفقتان للزمالك في يناير.. أتممنا واحدة والأخرى في الطريق

الأهلي لـ في الجول: بطاقتا رمضان وجيرالدو خلال ساعات.. نسعي لمشاركتهما أمام بيراميدز

محمود دونجا الإسماعيلي

نرشح لكم

أخر الأخبار

تقرير - تشيلسي يرغب في ضم مهاجم بورنموث.. ويبحث عن مدافع 33 دقيقة | أوروبا
الأهلي يكشف جديد موقف المصابين.. عودة نجيب عقب مواجهة بيراميدز 46 دقيقة | الدوري المصري
دونجا يكشف سبب رغبته في الانضمام لـ الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
كاف يعلن مواعيد وحكام أول مباراتين للأهلي والإسماعيلي بدوري الأبطال ساعة | إفريقيا
حكم صربي يدير لقاء بيراميدز والأهلي.. غزارة في البطاقات الصفراء 2 ساعة | الدوري المصري
ماركا: إيفرتون مهتم بضم مالكوم من برشلونة 2 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 3 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 4 أمر ملكي: إعفاء تركي آل الشيخ من رئاسة هيئة الرياضة السعودية

قد ينال إعجابك