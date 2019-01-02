فرانس فوتبول: 3 مغاربة وجزائريان بجوار صلاح في فريق الأفضل بإفريقيا لعام 2018

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 17:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح - رياض محرز

يقود محمد صلاح نجم منتخب مصر فريق الأفضل بقارة إفريقيا لعام 2018 حسب مجلة فرانس فوتبول الشهيرة.

وأعلنت فرانس فوتبول قائمة اللاعبين الـ11 الذين يتكون منهم فريق الأفضل بالقارة السمراء، حسب اختياراتها.

وتواجد الثلاثي المغربي أشرف حكيمي ومانو دا كوستا وحكيم زياش بجوار ثنائي الجزائر يوسف عطال ورياض محرز مع صلاح في الفريق.

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الثنائي السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع نابولي وساديو ماني مهاجم ليفربول ضمن مكانهما في التشكيل.

وحضر توماس بارتي لاعب وسط أتليتكو مدريد وغانا بجوار ويلفريد نديدي لاعب ليستر سيتي ونيجيريا.

في حراسة المرمى تواجد أندري أونانا حارس أياكس والكاميرون.

صلاح توج مؤخرا بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2018 المقدمة من هيئة الإذاعة البريطانية BBC للعام الثاني على التوالي، كما أنه أبرز المرشحين لحصد جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 المقدمة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والتي يتم الكشف عن اسم الفائز بها يوم 8 يناير في السنغال.

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