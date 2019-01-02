سولاري: إيسكو لاعب ممتع.. وليس لدي أنباء لسوق الانتقالات

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 17:36

كتب : FilGoal

سانتياجو سولاري

رفض سانتياجو سولاري المدير الفني لـ ريال مدريد، الإفصاح عن أي معلومات خص سوق الانتقالات الشتوية.

المدرب الأرجنتيني تحدث للإعلاميين للمرة الأولى هذا العام، على هامش مواجهة فريقه أمام فياريال في الدوري الإسباني غدا الخميس.

وقال سولاري: "لقد تفحصت بعض الإحصائيات وسنحاول تغييرها، سنحاول تقديم مباراة جادة بكثير من الالتزام والطاقة. صحيح أنه توقيت صعب، ولكن المنافسة لن تتوقف".

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سولاري تلقى سؤالا اعتياديا عن الجديد بشأن سوق الانتقالات، ولكنه واصل تكتمه: "كنا مركزين على كأس العالم للأندية مؤخرا، والآن تركيزنا منصب بالكامل على مواجهة فياريال، ليس لدي أنباء بهذا الصدد، ولو كان عندي أنباء فلن أفصح عنها".

إيسكو لم يبدأ سوى مباراتين تحت قيادة سولاري، ولم يسجل بعد ظهوره الأول كأساسي في الدوري الإسباني، ومع إصابة ماركو أسينسيو وغيابه، هل تكون هذه فرصة العودة لزميله الإسبانية؟

يجيب سولاري: "يجب أن يكون كل اللاعبين ملتزمين وأن يعملوا بحماس وبهجة، جميعهم لاعبين محوريين. لقد أعطانا إيسكو الكثير من المتعة وسيواصل تقديم ذلك، إنه لاعب عظيم".

هل سولاري مدرب للمدى البعيد مع ريال مدريد؟

يرد سولاري: "ما يهم كل المدربين هو أن يبقى الفريق متحمسا يوميا، أما البقية فتأتي لاحقا، بما في ذلك العقود. أنا سعيد هنا وأركز فقط على العمل اليومي".

المدرب شدد على أهمية اللياقة البدنية: "الجانب البدني لا ينفصل عن الفني، عندما يكون الفريق قوي بدنيا، تسير كل الأمور بشكل جيد، وتحدي الجهاز الفني هو أن تسير كل الأمور بشكل جيد بالتوازي. أرى أن الفريق يتمتع بالرغبة والحماس لمواصلة الفوز، وقد أظهرنا ذلك في كأس العالم".

ريال مدريد يخوض مواجهته المؤجلة أمام فياريال والتي تأخرت بسبب مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، ويسعى لإعادة الفارق مع برشلونة المتصدر إلى 5 نقاط.

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