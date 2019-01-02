ديشامب: الجانب الإنساني ساهم في استبعاد بنزيمة.. والمعايير تنطبق على رونالدو الظاهرة

كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن الجانب الإنساني خارج الملعب، كان عاملا رئيسا في استبعاد كريم بنزيمة طوال الفترة الماضية.

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد فرنسا

بنزيمة لم يُستدعى لصفوف منتخب فرنسا منذ أكتوبر 2015، تحديدا بعد قضية الابتزاز التي طالته في حق ماتيو فالبوينا زميله السابق في منتخب الديوك، ليغيب عن وصول بلاده لنهائي يورو 2016، وكذلك التتويج بكأس العالم 2018.

وأجاب ديشامب عن سؤال يخص استبعاد بنزيمة وفرانك ريبيري خلال حضوره مؤتمر دبي الرياضي بالإمارات العربية المتحدة: "لا مشكلة لدي مع الانتقادات، لأنها جزء من وظيفتي، ولكني أيضا لا أهتم بها، بل أختار اللاعب الأنسب للخطة وللمنتخب والجاهز لخوض تحدٍ بحجم كأس العالم".

وواصل: "عندما أختار 23 لاعبا لقضاء 55 يوما سوية، لا يكون الجانب الكروي هو المعيار الأوحد، بل الجانب الإنساني كذلك. الفريق يجب أن يكون متجانسا داخل الملعب وخارجه على حد سواء. قائمة كأس العالم لم تكن مكوّنة من الأفراد الأفضل في المهارة أو داخل الملعب فحسب، بل كذلك علاقاتهم الحياتية كانت جيدة مكّنتهم من التتويج".

وأردف: "بسبب هذا التجانس داخل وخارج الملعب، استطعنا الفوز بكأس العالم. ولذا وظيفتي أنا أختار، ولست مطالبا بتبرير ذلك للإعلام. أقوم بعملي وأتحمل عواقب قراراتي".

المدرب الفرنسي تلقى سؤالا بهذا الصدد: "هل يمكنه أن يضحي بـ رونالدو الظاهرة من تشكيلته؟"، حدث ذلك في وجود رونالدو الذي كان حاضرا لفعاليات المؤتمر بدوره.

ليجيب ديشامب مازحا: "لن أختاره لأنه برازيلي ولا يمكنه تمثيل فرنسا".

قبل أن يستدرك: "إن لم يستوف معاييري الخاصة سواء رياضيا أو حياتيا، فلن أختاره".

الرجل الذي بات ثالث شخص يحقق إنجاز التتويج بالمونديال كلاعب وكمدرب بعد ماريو زاجالو وفرانتس بيكنبارو، فشل في وصف شعور الفوز بالبطولة الأعظم في كرة القدم: "لا يوجد شيء يساوي الفوز بكأس العالم سواء كلاعب أو كمدرب".

وواصل ديشامب حديثه بعدما تلقى سؤالا بخصوص الضغط كمدرب ومقارنته بالضغط كلاعب: "لم أشعر بأي ضغوطات أبدا كلاعب أو كمدرب، ربما بعض الشغف والتشويق، ولكن ليس ضغوطات".

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