كشف حمادة صدقي المدير الفني لفريق الجونة رغبة ناديه في التعاقد مع ثلاث لاعبين من الأهلي.

وقال حمادة صدقي: "لن أستطيع البوح بأي أسماء إلا بعد إتمام المفاوضات بشكل رسمي مع الأهلي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "طلبنا بالفعل ثلاثة لاعبين من الأهلي والمفاوضات مستمرة".

وواصل "كذلك طلبنا لاعبين من الزمالك وسموحة. نحن نحتاج لتدعيمات في كل الخطوط".

وتابع "من الممكن أن نتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين جدد والأهم هو كفاءتهم وقدرتهم على صناعة الفارق".

وأكمل حديثه قائلا: "كنا في أزمة في حراسة المرمى وتعاقدنا مع محمود الغرباوي – الاتحاد السكندري – ".

وأشار "نحتاج لتدعيمات جديد لأن الدوري يعد صعبا للغاية هذا الموسم".

ويحتل الجونة المركز الـ 16 على سلم ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 17 مباراة.

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