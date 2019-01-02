خاص مدرب الجونة لـ في الجول: طلبنا 3 لاعبين من الأهلي.. المفاوضات مستمرة

الأربعاء، 02 يناير 2019 - 00:14

كتب : أحمد شاكر

الأهلي - الجونة

كشف حمادة صدقي المدير الفني لفريق الجونة رغبة ناديه في التعاقد مع ثلاث لاعبين من الأهلي.

وقال حمادة صدقي: "لن أستطيع البوح بأي أسماء إلا بعد إتمام المفاوضات بشكل رسمي مع الأهلي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "طلبنا بالفعل ثلاثة لاعبين من الأهلي والمفاوضات مستمرة".

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وواصل "كذلك طلبنا لاعبين من الزمالك وسموحة. نحن نحتاج لتدعيمات في كل الخطوط".

وتابع "من الممكن أن نتعاقد مع 4 أو 5 لاعبين جدد والأهم هو كفاءتهم وقدرتهم على صناعة الفارق".

وأكمل حديثه قائلا: "كنا في أزمة في حراسة المرمى وتعاقدنا مع محمود الغرباوي – الاتحاد السكندري – ".

وأشار "نحتاج لتدعيمات جديد لأن الدوري يعد صعبا للغاية هذا الموسم".

ويحتل الجونة المركز الـ 16 على سلم ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة من 17 مباراة.

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