أسامة نبيه: لاعب أجنبي في الدوري المصري يقترب من الكوكب السعودي

الثلاثاء، 01 يناير 2019 - 23:59

كتب : FilGoal

أسامة نبيه - الكوكب السعودي

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لفريق الكوكب السعودي اقتراب ناديه من التعاقد مع لاعب أجنبي يلعب في الدوري المصري.

وتولى أسامة نبيه نجم الزمالك السابق مسؤولية قيادة فريق الكوكب السعودي في شهر أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت ولم يخسر الفريق الذي يقع في الدرجة الأولى في السعودية إلا مرتين فقط بينما انتصر 5 مرات وتعادل 6 مرات.

وأجاب أسامة نبيه على سؤال (هل يقترب نادي الكوكب من التعاقد مع لاعب مصري؟) قائلا: "اللاعب المصري موهوب وأتحدث عن أكثر من لاعب".

أخبار متعلقة

نبيه: مواجهة تونس ستظهر إيجابيات وسلبيات خطة أجيري نبيه يحكي عن الدربي مع مؤمن سليمان.. ومقارنة 3 مباريات مع أجيري بـ3 سنوات أسامة نبيه: المقارنة بين أجيري وكوبر "متسرعة" أسامة نبيه: رفضت الاستمرار بعد مونديال روسيا.. قد أعود في منصب آخر

وأضاف في تصريحاته على قناة صدى البلد "نمتلك مجموعة على أعلى مستوى من المحترفين ولكن هناك عنصر أو عنصرين خلال الأيام القليلة المقبلة نتفاوض معهما".

وأشار "لا أحب ذكر أي أسماء في الوقت الحالي ولكن يوجد لاعب أجنبي في الدوري المصري يقترب من الكوكب".

وتابع "الصفقة على أعتاب الانتهاء وقد يصل وينضم لنا بعد 3 أيام".

ويحتل الكوكب المركز الـ 17 على سلم ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة إلى الدوري السعودي للمحترفين – الدوري الممتاز – بينما يلعب الثالث والرابع، ملحق لتحديد الصعود والهبوط.

اقرأ أيضا:

مدحت شلبي معلقا لمباراة بيراميدز والأهلي

تقرير: ليستر يسعى لضم النني.. واللاعب يرغب في الرحيل

طبيب الأهلي: عاشور يغيب لأسبوعين.. والأربعاء تحديد موقف محمد شريف من لقاء بيراميدز

بعد 365 يوما.. 4 مباريات جعلت فان دايك يتحول إلى بطل ليفربول

مصدر بالاتصالات لـ في الجول: انتقال الليثي لـ الأهلي لم يتم بعد.. هناك خلافات مالية وعرض آخر مميز

في الدوري الكوكب أسامة نبيه

نرشح لكم

أخر الأخبار

مواعيد مباريات الأربعاء 2-1-2019 والقنوات الناقلة.. الإسماعيلي ومانشستر يونايتد وتشيلسي 18 دقيقة | أوروبا
مدرب الجونة لـ في الجول: طلبنا 3 لاعبين من الأهلي.. المفاوضات مستمرة 18 دقيقة | الدوري المصري
أسامة نبيه: لاعب أجنبي في الدوري المصري يقترب من الكوكب السعودي 34 دقيقة | مصر
ليكيب: يجتمع من جديد مع هنري.. فابريجاس على أعتاب موناكو 55 دقيقة | أوروبا
رئيس المصري: اللعب في استاد القناة؟ سأنسحب من الدوري.. الاتفاق تم مع الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة ساعة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 2 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 3 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 4 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي

قد ينال إعجابك