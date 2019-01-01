أسامة نبيه: لاعب أجنبي في الدوري المصري يقترب من الكوكب السعودي

أعلن أسامة نبيه المدير الفني لفريق الكوكب السعودي اقتراب ناديه من التعاقد مع لاعب أجنبي يلعب في الدوري المصري.

وتولى أسامة نبيه نجم الزمالك السابق مسؤولية قيادة فريق الكوكب السعودي في شهر أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت ولم يخسر الفريق الذي يقع في الدرجة الأولى في السعودية إلا مرتين فقط بينما انتصر 5 مرات وتعادل 6 مرات.

وأجاب أسامة نبيه على سؤال (هل يقترب نادي الكوكب من التعاقد مع لاعب مصري؟) قائلا: "اللاعب المصري موهوب وأتحدث عن أكثر من لاعب".

وأضاف في تصريحاته على قناة صدى البلد "نمتلك مجموعة على أعلى مستوى من المحترفين ولكن هناك عنصر أو عنصرين خلال الأيام القليلة المقبلة نتفاوض معهما".

وأشار "لا أحب ذكر أي أسماء في الوقت الحالي ولكن يوجد لاعب أجنبي في الدوري المصري يقترب من الكوكب".

وتابع "الصفقة على أعتاب الانتهاء وقد يصل وينضم لنا بعد 3 أيام".

ويحتل الكوكب المركز الـ 17 على سلم ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 19 مباراة.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة إلى الدوري السعودي للمحترفين – الدوري الممتاز – بينما يلعب الثالث والرابع، ملحق لتحديد الصعود والهبوط.

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