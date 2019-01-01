ليكيب: يجتمع من جديد مع هنري.. فابريجاس على أعتاب موناكو

أصبح سيسك فابريجاس لاعب وسط تشيلسي على أعتاب الانتقال إلى الدوري الفرنسي من بوابة موناكو، حسبما كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية.

وأشارت ليكيب إلى سير المفاوضات بشكل جيد جدا بين موناكو وفابريجاس وأن الصفقة على وشك الإتمام بشكل رسمي.

فابريجاس متحمس للغاية لفكرة اللعب تحت قيادة هنري، حسبما أوضحت ليكيب وهو ما سهل المفاوضات مع لاعب تشيلسي.

ومن المنتظر أن يطير سيسك إلى فرنسا الأسبوع المقبل للانضمام بشكل رسمي إلى موناكو في حالة اكتمال المفاوضات، وهو الأمر الأقرب للحدوث.

فابريجاس تزامل مع تيري هنري أسطورة أرسنال ومدرب موناكو الحالي، في الفترة ما بين 2003 وحتى 2007 في صفوف المدفعجية.

هنري رحل أولا ثم تابعه سيسك ثم عاد الأول إلى إنجلترا من بوابة أرسنال، والثاني من بوابة تشيلسي.

والآن فابريجاس قد يجد نفسه يتدرب تحت قيادة هنري.

ويحتل موناكو المركز قبل الأخير في الدوري الفرنسي برصيد 13 نقطة من 18 مباراة والأمور صعبة للغاية على الفريق الفرنسي.

ويحق لفابريجاس التوقيع لأي ناد مجانا في يناير المقبل، ولذلك قد يسعى تشيلسي لبيعه سريعا حتى لا يرحل مجانا في الصيف.

وشارك فابريجاس في 14 مباراة في كل البطولات هذا الموسم، وسجل هدفا وصنع هدفين.

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