ماذا ينتظر ليفربول وصلاح في يناير.. البداية ضد سيتي ومواجهات هامة في الدوري

بداية قوية للغاية تنتظر ليفربول في الأيام الأولى لعام 2019 ضد مانشستر سيتي ولكنها مواجهة قد تحدد شكل المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

ويبدأ ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن مبارياته في عام 2019 بمواجهة مانشستر سيتي منافسه القوي على لقب الموسم الحالي مساء الخميس 3 يناير في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

ويستعرض معكم FilGoal.com أجندة مباريات ليفربول في شهر يناير الجاري.

مانشستر سيتي × ليفربول - 3 يناير

ليفربول الذي لم يخسر أي مبارة في الدوري الإنجليزي بعد مرور 20 جولة سيكون على موعد مع أهم مواجهة له هذا الموسم في البريميرليج إذا خرج منها بنتيجة إيجابية سيقترب أكثر من اللقب الغائب منذ سنوات طويلة.

وولفرهامبتون × ليفربول - 7 يناير (كأس الاتحاد)

ثم يخرج ليفربول لمواجهة نظيره وولفرهامبتون في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي.

برايتون × ليفربول - 12 يناير

ويعود ليفربول لخوض مبارياته في الدوري الإنجليزي بمواجهة برايتون ألبيون خارج ملعبه في الجولة الـ22.

ليفربول × كريستال بالاس - 19 يناير

وفي الجولة الـ23 يستضيف ليفربول نظيره كريستال بالاس بملعب أنفيلد.

ليفربول × ليستر سيتي - 30 يناير

وفي أخر مباراة لليفربول خلال شهر يناير يلعب ليفربول ضد ليستر سيتي بملعب أنفيلد ضمن الجولة الـ24 للدوري الإنجليزي.

صراع الهدافين

أما في صراع هدافي الدوري الإنجليزي يجد محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول نفسه في منافسة قوية مع الثنائي هاري كين نجم توتنام وبيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

ويتصدر هاري كين وأوباميانج ترتيب الهدافين حتى الآن برصيد 14 هدفا لكلاهما، ثم يأتي محمد صلاح خلفهم بـ13 هدفا ولكنه يتبقى له مباراة ضد مانشستر سيتي.

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