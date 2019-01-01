تقرير تركي: نابولي يدخل في سباق الحصول على تريزيجيه

مع رغبته في الرحيل، يستمر نادي قاسم باشا التركي في تلقي العروض الأوروبية من أجل محترفنا المصري محمود حسن "تريزيجيه".

FilGoal.com كشف في وقت سابق تريزيجيه مُصمم على الرحيل من قاسم باشا، بل وأبلغ مصطفى دنيزلي المدير الفني للفريق التركي بذلك.

وزعمت صحيفة (تاكفيم) التركية لدخول نادي نابولي في سباق الحصول على تريزيجيه.

وأشارت الصحيفة إلى اهتمام نابولي بالتعاقد مع تريزيجيه بل وبدأ النادي الإيطالي في محادثاته مع قاسم باشا من أجل الدولي المصري.

نابولي ليس النادي الإيطالي الوحيد الذي يرغب في ضم تريزيجيه، بل نادي لاتسيو وروما أيضا وفقا للعديد من التقارير الإيطالية.

الصحيفة التركية نقلت خبر اهتمام نابولي بـ تريزيجيه كـ"أمر يُصعب من مهمة فنرباهتشة في الحصول على اللاعب".

فنرباهتشة وبيشكتاش يرغبان في ضم تريزيجيه أيضا وفقا للتقرير التركي.

وانضم تريزيجيه لـ قاسم باشا بداية الموسم الماضي معارا من نادي أندرلخت البلجيكي، قبل أن ينتقل لهم بشكل كامل منتصف الموسم.

وقدم تريزيجيه أداءً جيدا مع قاسم باشا هذا الموسم. سجل 5 أهداف وصنع 5 خلال مشاركته في 17 مباراة.

ويحتل قاسم باشا المركز الرابع برصيد 29 نقطة بالتساوي مع طرابزون سبور ملطية سبور صاحبي المركز الثاني والثالث على سلم ترتيب الدوري.

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