نصري: بكيت على مسيرتي واعتقدت أنني انتهيت.. محظوظ بامتلاكي فرصة أخرى

" سعيد للغاية بأنني حصلت على فرصة جديدة للعب كرة القدم".. هكذا بدأ سمير نصري العائد من جديد للدوري الإنجليزي، حديثه عقب انتقاله إلى وست هام.

نصري أمضى عقوبة إيقافه لمدة 18 شهرا على خلفية تلقيه علاجا بالمقويات عن طريق الوريد وهي الطريقة التي تحظرها وادا –الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات – ومن هنا قرر الاتحاد الأوروبي إيقافه.

إيقاف نصري أدى إلى فسخ عقده مع أناطالياسبور التركي والآن يعود من جديد لممارسة كرة القدم من بوابة وست هام.

وقال نصري: "سعيد للغاية بحصولي على فرصة ثانية للعب كرة القدم عن طريق وست هام ومانويل بيلليجريني – مدرب الفريق-".

وأضاف في تصريحاته مع قناة وست هام "أعرف بيلليجريني جيدا وتوجت معه بلقب الدوري الإنجليزي. هو السبب الرئيسي لانضمامي إلى وست هام. أنت تريد مدربا يعرف قدراتك ويؤمن بك".

وتابع "مرت علي لحظات صعبة للغاية. أنا شخصية قوية ولكنني بكيت لأول مرة في حياتي".

وأوضح "بكيت على مسيرتي واعتقدت أنني انتهت".

وأكمل حديثه قائلا: " أصبحت في الـ 31 من عمري الآن وأنا أكثر نضوجا من السابق".

وأشار "عندما تكون خارج الملعب لمدة سنة تعتقد أن الأمور انتهت وتفكيرك يصبح مختلفا تماما بعد ذلك".

ويُكمل "كنت أشاهد التلفاز فقط ولم يكن مسموحا لي بالتدرب بالكرة وفي الوقت نفسه لدي ابن. الكثير من المتغيرات حدثت في حياتي. حياتي أصبحت أفضل وأنا ممتن للغاية بذلك".

ويرى نصري: "أنا محظوظ للغاية لحصولي على فرصة أخرى. لا يحصل الجميع على فرصة أخرى في الحياة. سأعطي 100% من مجهودي".

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