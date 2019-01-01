بالفيديو - توتنام يستعيد الانتصارات والمركز الثاني مؤقتا بثلاثية في كارديف

استعاد توتنام الانتصارات في دوري الإنجليزي وحقق الفوز على كارديف سيتي بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ21 للبريميرليج.

وخسر توتنام المباراة السابقة أمام وولفرهامبتون ليعود للانتصارات ويصعد للمركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث والذي سيلعب ضد ليفربول.

تقدم توتنام مبكرا في الدقيقة 3 بهدف للنجم هاري كين، ثم أضاف كريستيان إيركسين الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وجاء الدور على النجم الكوري الجنوبي سون هيونج مين ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 26.

ورفع هاري كين رصيده إلى الهدف 14 متصدرا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مناصفة مع بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال، ومتفوقا بهدف على النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وبعد الهزيمة تجمد رصيد كارديف عند النقطة 18 في المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

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