ستيرلنج قبل مواجهة ليفربول: يمكننا إسقاط أي فريق

بلهجة تحدي، يؤمن رحيم ستيرلنج جناج مانشستر سيتي بقدرة فريقه على إسقاط ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الذي يعيش أياما سعيدة.

ويستعد ليفربول لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس المقبل، ويدخل المباراة في صدارة المسابقة برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن سيتي الوصيف.

وقال ستيرلنج في تصريحات أبرزتها شبكة سكاي سبورتس يوم الثلاثاء: "إذا استطعنا أن نلعب بالطريقة التي نعرفها يمكننا إسقاط أي فريق".

وأضاف الدولي الإنجليزي "ستكون مباراة رائعة يوم الخميس ونحن نتطلع جميعا إليها".

وواصل "هذه المباراة الهامة للغاية جاءت في وقتها، علينا أن نفوز لنمنح أنفسنا فرصة المنافسة على اللقب".

وأتم "لقد مررنا بخسارتين متتاليتين وعرفنا أننا بحاجة إلى الفوز على ساوثامبتون لإعطاء أنفسنا فرصة، وفعلنا ذلك بنجاح".

سيتي خسر على يد كريستال بالاس وليستر سيتي وقبل الانتصار على ساوثامبتون، وذلك في الجولات الثلاثة الأخيرة.

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