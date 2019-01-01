ماتا: نأمل ألا تتكرر اللحظات المحبطة التي مرت علينا في 2018

يدخل خوان ماتا لاعب مانشستر يونايتد عام 2019 بآمال وطموحات جديدة بعد عام محبط مع الشياطين الحمر.

واستعرض موقع مانشستر يونايتد رسالة ماتا للجماهير بمناسبة العام الجديد والتي كشف فيها عن رؤيته للعام الماضي وطموحاته في العام الجديد.

جاءت الرسالة كالأتي:-

مرحبًا بالجميع. هذا هو اليوم الأخير لي عام 2018 وهذه هي المدونة الأخيرة في العام. الفوز الذي تحقق على حساب بورنموث يوم الأحد، وهو الفوز الثالث على التوالي، ساعدنا على الاستمتاع بفترة رائعة في أعياد الميلاد. هناك الكثير من المباريات في فترة زمنية قصيرة، وهو أمر غير سهل بالمرة، ولكني أعتقد أننا نقدم مستويات رائعة والنتائج تتوالى.

أمام بورنموث أحرزنا هدفًا مبكرا وهذا سهل الأمور علينا لذلك تمكنا من الهمينة على المباراة وتمكنا من خطف الفوز. لقد قدمنا عرضًا رائعًا على صعيد الفريق ككل، وقد شهدت المباراة العديد من اللحظات التي شهدت تألقًا من الناحية الفردية، ولكننا نفكر بالفعل في المباريات المقبلة التي سنلعبها في الأسبوع الأول من العام الجديد. حيث إننا سنواجه نيوكاسل وبعد ذلك ريدينج في إطار كأس الاتحاد. إنهاؤنا لعام 2018 بتحقيق انتصارات كان أمرًا إيجابيًا، حيث بدأنا نلمس شعور المشجعين بالسعادة ونأمل ألا تتكرر اللحظات المحبطة التي مرت علينا خلال العام الماضي. نحن نلعب باسم مانشستر يونايتد وعلينا أن نلزم أنفسنا بتقديم مستويات عالية لأن ذلك ما يفرضه علينا تاريخ نادينا الكبير. ولا يمكن أن نقبل بأقل من ذلك. وكما هي العادة، فإن هناك لحظات سعيدة وأخرى محزنة، ولكني متفائل ومقتنع بأن العام الجديد سوف يحمل الكثير من الإيجابيات بالنسبة لنا.

على الصعيد الشخصي، أشعر بأن الأمور على ما يرام وأشعر بالفخر بعد خوضي 40 مباراة خلال النصف الثاني من الموسم الماضي والنصف الأول من هذا الموسم. أتطلع إلى اللعب في أكبر عدد ممكن من المباريات في العام الجديد. وبوجه عام، فإنني سعيد لأن أصبحت قادرًا على مواصلة الاستمتاع بهذه الرياضة. فهي رياضة مميزة وقوية، ولها القدرة على التأثير على حياة الكثير من الأشخاص في حالة محاولتنا القيام بذلك؛ وذلك هو ما نحاول القيام به من خلال حركة Common Goal واليوم، وهو اليوم الأخير من العام، فإنني أود أن أشكر أولئك الذين انضموا، وأظهروا الاهتمام والمساندة أو أخبروا الآخرين عنها. “لا أريد أن أنسى أن أعبر لكم عن خالص أمنياتي لكل الأشخاص الذين يكرسون وقتهم وجهدهم من أجل المنظمات في كل أنحاء العالم والتي تهتم بمنح المزيد من الأطفال الفرصة لأن يكون لديهم مستقبل. نفس الوضع بالنسبة لزملائي اللاعبين الذين انضموا لتلك الحركة، خالص الشكر لكم جميعًا.

استمتعوا باليوم الأخير من العام - وقد أخبرتكم بالفعل أن التقاليد في إسبانيا للاحتفال بتلك المناسبة تكون عن طريق تناول 12 حبة من العنب - ولو حدث ذلك مع من تحبهم فإن ذلك يكون أفضل بكثير. سوف نتدرب يوم الاثنين، قبل أن نحصل على راحة بعد الظهر وفي المساء لكي نمضي بعض الوقت مع أناس نتمنى لهم الأفضل في عام 2019، وهو العام الذي أشعر أنه سيكون عامًا يحمل الكثير من الأشياء الرائعة لنا جميعًا. خالص التحيات والتمنيات قبيل بداية عام 2019. خوان.

اقرأ أيضا:

الزمالك يهدد ياسر إبراهيم بالشطب والإيقاف "إذا انتقل لـ الأهلي"

القيعي يغيب عن حلقته في ملك وكتابة لـ"ظروف عمل خاصة بـ الأهلي"

تقرير مغربي: الوداد يرغب في ضم أحداد.. وينتظر رد الزمالك

تعرف على فعاليات حفل الكاف ومؤتمر الإعلان عن الدولة المنظمة لأمم أفريقيا 2019

حصاد 2018 - برشلونة.. صرخة مانولاس وميسي القائد يخلف إنييستا

الأردن 2004 – الإعجاز الجوهري في تحويل حفنة من الشجعان إلى أبطال مخلدين