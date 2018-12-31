انتقل أحمد رؤوف مهاجم فريق بتروجيت إلى فريق الإنتاج الحربي لمدة موسمين ونصف بداية من يناير المقبل.

أحمد رؤوف الذي لعب من قبل بقميص الأهلي، شارك في 16 مباراة في الدوري والكأس هذا الموسم مع بتروجيت.

وسجل أحمد رؤوف 4 أهداف وصنع هدفين والآن انتقل إلى الإنتاج الحربي.

وقال أحمد رؤوف لـFilGoal.com: "علاقتي قوية بـ مختار مختار وإدارة الإنتاج وهذا سبب انتقالي للإنتاج الحربي".

وأضاف "طموحي مع الإنتاج هو التواجد في المربع الذهبي هذا الموسم والمشاركة في بطولة إفريقيا الموسم المقبل وهذا ليس صعبا علينا لأننا نمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين".

وواصل "تنازلت عن كل مستحقاتي لدى بتروجيت وسعيد للغاية بالانتقال إلى الإنتاج الحربي".

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 18 مباراة.

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