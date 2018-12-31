رئيس المصري: إسلام عيسي ليس للبيع.. لم نتفاوض مع أي فريق ولن يرحل

كشف سمير حلبية رئيس النادي المصري عدم طرح فكرة الاستغناء عن إسلام عيسى لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال سمير حلبية: "فكرة بيع أي من الأعمدة الأساسية للمصري وعلى رأسها إسلام عيسى ليست مطروحة على الإطلاق".

وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لنادي المصري "لم ندخل في أي مفاوضات مع أي فريق لانتقال إسلام عيسى".

وأبدى رئيس المصري دهشته مما وصفه بـ"الأخبار المغلوطة المتعلقة بإسلام عيسى"، مشيرا إلى "خلال أسبوع واحد فقط تحدث الجميع عن انتقاله لثلاثة فرق مصرية".

وكرر "إسلام عيسى ليس للبيع. تداول الأخبار بهذا الشكل الممنهج يؤكد على نية البعض في إثارة البلبلة في الأوساط الجماهيرية في بورسعيد".

وأشار "مجلس إدارة المصري لم يُدل بأي تصريحات بخصوص إسلام عيسي".

وأكمل حديثه قائلا: "مجلس المصري يجري حاليا مفاوضات مع عدد من اللاعبين ممن يرغب إيهاب جلال في التعاقد معهم سواء من اللاعبين المصريين أو الأجانب".

إسلام عيسى صاحب الـ 22 عاما انضم إلى المصري قادما من النصر في موسم 2017-18.

ولعب إسلام عيسى 15 مباراة هذا الموسم في الدوري والكأس ونجح في تسجيل 3 أهداف والصناعة مرة.

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