عقوبات كبيرة على الأهلي والداخلية بسبب ما حدث في مواجهتهما

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 19:10

كتب : عاطف شادي

أيمن أشرف - الأهلي - الداخلية

وقعت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم عقوبات ضخمة على الأهلي والداخلية لما بدر منهما خلال المباراة التي جمعت بينهما قبل يومين.

وقررت لجنة المسابقات تغريم الأهلي 30 ألف جنيه بواقع 20 ألفا لما بدر من جماهيره من "سلوك غير رياضي" ضد حكم مباراة الداخلية.

هذا بالإضافة لـ10 آلاف أخرى للاعتراض على الحكم من الجهاز الفني واللاعبين خلال المباراة ذاتها.

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ووقعت لجنة المسابقات غرامة على الداخلية قدرها 15 ألف جنيه منها 10 آلاف بسبب قذف الكرات داخل الملعب أثناء سير اللقاء.

هذا بالإضافة لخمسة آلاف جنيه أخرى لدخول أعداد زائدة عن المسموح من الجماهير للمدرجات خلال المباراة.

وتعادل الأهلي مع الداخلية يوم السبت الماضي بهدفين لكل فريق في المباراة المؤجلة بينهما من سادس جولات الدوري المصري في ملعب بتروسبورت.

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