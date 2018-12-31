حوار - رمضان صبحي: الأهلي بيتي.. تدخلت لإقناع هدرسفيلد وهذا هدفي المقبل

عن أسباب العودة وكواليس تدخله لإقناع هدرسفيلد بذلك وطموحه مع الأهلي. رمضان صبحي يتحدث لأول مرة.

رمضان صبحي عاد من جديد إلى قلعة الأهلي معارا من هدرسفيلد الإنجليزي لمدة 6 أشهر.

وخاض صاحب الـ 21 عاما مرانه الأول يوم الأحد مع الأهلي، والآن جاء الدور ليتحدث لأول مرة لجمهور الأهلي.

وقال رمضان صبحي: "المفاوضات بدأت معي منذ شهر نوفمبر الماضي. محمد فضل – مدير التعاقدات السابق – وحسام غالي – منسق قطاع الكرة – بذلا جهدا كبيرا في ذلك".

وأضاف في حواره مع الموقع الرسمي لـ الأهلي "الأيام الماضية شهدت تجدد المفاوضات معي قبل أن تبدأ المخاطبات بين الأهلي وهدرسفيلد".

وواصل "الأهلي هو بيتي ولا يمكن أن أتأخر في العودة إليه في أي وقت. لم أتردد نهائيا في قبول العودة من جديد إلى الأهلي".

اعتراض هدرسفيلد وخطوته المقبلة

وكشف "مسؤولو هدرسفيلد اعترضوا في البداية على رحيلي قبل أن أتدخل وأقنعهم بقبول الفكرة لرغبتي في العودة لـ الأهلي. تلقيت عدة عروض ولكن الأولوية كانت لبيتي".

وأكمل حديثه قائلا: "سأبذل قصارى جهدي خلال فترة تواجدي في الأهلي لإسعاد الجماهير. لا أفكر سوى في مساعدة فريقي للعودة إلى مساره الطبيعي".

وشدد رمضان صبحي "أي لاعب حلمه هو الاحتراف في الدوريات الأوروبية وهو ما حدث من خلال ما قدمته مع الأهلي".

وأشار "عودتي هدفها الأول والأساسي هو تحقيق البطولات مع الأهلي وأن أقدم كل ما يطمح له جمهورنا ثم العودة إلى أوروبا من جديد".

الدوري وإفريقيا

الأهلي يحتل المركز السادس على سلم ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 12 مباراة، ولكن ذلك لا يُقلق رمضان صبحي.

ويقول رمضان: "حظوظنا كبيرة في التتويج بلقب الدوري وكذلك المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال إفريقيا".

واستكمل "المشوار مازال طويلا. وجود لاعبين كبار إلى جانب الصفقات الجديدة مع العناصر الشابة، يجعل الأهلي يملك كوكبة مميزة من اللاعبين القادرين على التتويج بالبطولات".

وتحدى "أثق بشدة في تغلب روح الفانلة الحمراء على كل المعوقات".

ماذا عن إفريقيا؟ يقول رمضان: "تابعت قرعة الأهلي في المجموعات وأعتقد أنها متوازنة ونحن نمتلك خبرات كبيرة لتقديم عروض قوية وتخطي دور المجموعات. سنقاتل على اللعب".

الجاهزية ومارتين لاسارتي

متى يشارك رمضان صبحي؟ يُجيب لاعب منتخب مصر "أنا جاهز تماما للمشاركة. تدربت بقوة خلال الفترة الماضية وأنتظر فقط إشارة الجهاز الفني للمشاركة في المباريات".

وتابع "أشعر بحماس كبير للعب والمساهمة في تحقيق الانتصارات لـ الأهلي. المنافسة قوية وشريفة في مركز الجناح في ظل تواجد مجموعة من اللاعبين المميزين وخاصة أن الأهلي يشارك في أكثر من بطولة".

وتطرق رمضان للحديث عن مارتين لاسارتي، قائلا: "وجوده يمثل حافزا للجميع. لاسارتي تحدث مع الجميع عن أهمية التركيز الشديد والإجتهاد في الملعب لتحقيق الانتصارات".

ويرى رمضان "شكل الأهلي سيكون أفضل خلال الدور الثاني من الدوري وكذلك في بطولة إفريقيا بعد التدعيمات التي تمت خلال الفترة الأخيرة".

وأوضح "العناصر المنضمة للفريق إلى جانب أصحاب الخبرات مع عودة المصابين للمشاركة، كل ذلك سيفيد الأهلي وسيكون له التأثير الكبير في تقديم عروض قوية في مختلف البطولات".

ويكمل "الأهلي يعاني من ضغط المباريات بشدة وبالتالي سيكون هناك فرصة للاستفادة من مجهود الجميع".

ووعد "سأبذل كل ما في وسعي من جهد وتركيز للمساهمة في عودة البطولات. لاعبو الأهلي لن يبخلوا ببذل أقصى ما لديهم لاستمرار رفع اسم الأهلي ف يكل المحافل".

وأتم "أتمنى أن تستمر جماهير الأهلي في مساندتنا كما أعتدنا منهم. هم المحرك الأساسي والدافع الكبير للفوز بالبطولات".

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