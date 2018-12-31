أليجري عن تدريب يونايتد: عقدي لايزال ساريا مع يوفنتوس

رفض ماكسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الحديث المثار حول إمكانية رحيله عن صفوف البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري لتدريب مانشستر يونايتد.

ونقلت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية تصريحات أليجري التي قال فيها: "عقدي مع يوفنتوس لايزال متبقي فيه عام ونصف".

وأردف "أنا سعيد هنا ونحن نقوم بأشياء هامة سويا".

وربطت التقارير الصحفية بمستقبل المدرب الإيطالي في مسرح الأحلام مع الشياطين الحُمر بنهاية الموسم الجاري ليتولى المسؤولية خلفا لأولي جونار سولشاير.

وأقال مانشستر يونايتد مدربه جوزيه مورينيو في شهر ديسمبر الجاري قبل أن يتعاقد مع سولشاير مهاجم الفريق السابق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وذكرت بعض التقارير الصحفية الأخرى أن ماوريسيو بوكيتينو هو المرشح الأبرز لقيادة يونايتد في الموسم المقبل.

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