أليجري عن تدريب يونايتد: عقدي لايزال ساريا مع يوفنتوس

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 23:14

كتب : FilGoal

أليجري - يوفنتوس

رفض ماكسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الحديث المثار حول إمكانية رحيله عن صفوف البيانكونيري بنهاية الموسم الجاري لتدريب مانشستر يونايتد.

ونقلت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية تصريحات أليجري التي قال فيها: "عقدي مع يوفنتوس لايزال متبقي فيه عام ونصف".

وأردف "أنا سعيد هنا ونحن نقوم بأشياء هامة سويا".

أخبار متعلقة

الاتحاد الإنجليزي يوقع عقوبة على إيمري بسبب سوء السلوك في مباراة برايتون تقرير مغربي: الوداد يرغب في ضم أحداد.. وينتظر رد الزمالك تعرف على فعاليات حفل الكاف ومؤتمر الإعلان عن الدولة المنظمة لأمم أفريقيا 2019

وربطت التقارير الصحفية بمستقبل المدرب الإيطالي في مسرح الأحلام مع الشياطين الحُمر بنهاية الموسم الجاري ليتولى المسؤولية خلفا لأولي جونار سولشاير.

وأقال مانشستر يونايتد مدربه جوزيه مورينيو في شهر ديسمبر الجاري قبل أن يتعاقد مع سولشاير مهاجم الفريق السابق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم.

وذكرت بعض التقارير الصحفية الأخرى أن ماوريسيو بوكيتينو هو المرشح الأبرز لقيادة يونايتد في الموسم المقبل.

اقرأ أيضا:

رئيس المصري: إسلام عيسي ليس للبيع.. لم نتفاوض مع أي فريق ولن يرحل

عقوبات كبيرة على الأهلي والداخلية بسبب ما حدث في مواجهتهما

حوار - رمضان صبحي: الأهلي بيتي.. تدخلت لإقناع هدرسفيلد وهذا هدفي المقبل

كاسونجو: أعشق الزمالك.. سأعود نهاية الموسم لاحتفل مع الفريق بالدوري

حصاد 2018 - عام صلاح.. وكأن تألقه لم يحرك في المحترفين ساكنا

الأردن 2004 – الإعجاز الجوهري في تحويل حفنة من الشجعان إلى أبطال مخلدين

أليجري يوفنتوس مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

رسميا – أحمد رؤوف من بتروجيت إلى الإنتاج الحربي 2 ساعة | مصر
أليجري عن تدريب يونايتد: عقدي لايزال ساريا مع يوفنتوس 2 ساعة | أوروبا
حصاد 2018 – إبراهيم فايق يختار لـ في الجول الأفضل والأسوأ: حسام حسن وهدف السعودية 2 ساعة | لعبة في الجول
القيعي يغيب عن حلقته في ملك وكتابة لـ"ظروف عمل خاصة بـ الأهلي" 3 ساعة | مصر
رسميا – ظهير بتروجيت إلى سموحة 3 ساعة | مصر
الاتحاد الإنجليزي يوقع عقوبة على إيمري بسبب سوء السلوك في مباراة برايتون 3 ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 ميرور: صلاح يصدم ليفربول بالرحيل إذا تم التعاقد مع مهاجم إسرائيل 2 بيان رسمي من الأهلي بخصوص حسين الشحات 3 كلوب: كنت سأبكي عندما رأيت ما فعله صلاح مع فيرمينيو 4 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي

قد ينال إعجابك