انتقل أحمد صبحي ظهير أيمن فريق بتروجيت إلى فريق سموحة كصفقة جديدة للفريق السكندري خلال سوق الانتقالات الشتوية.

أحمد صبحي لعب 13 مباراة في الدوري والكأس هذا الموسم مع بتروجيت ونجح في الصناعة مرة.

وأعلن أحمد صبحي عبر FilGoal.com سعادته للانتقال إلى سموحة، مشيرا إلى "هدفي الانضمام لمنتخب مصر من بوابة سموحة".

ووقع أحمد صبحي على عقود انضمامه إلى سموحة لمدة موسمين، بداية من شهر يناير المقبل.

وكان نادي سموحة قد أعلن تعاقده مع باسم مرسي مهاجم الزمالك على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر. (طالع التفاصيل)

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