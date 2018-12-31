شاكيري: لن نذهب إلى مانشستر لإخراج سيتي من سباق اللقب

الإثنين، 31 ديسمبر 2018 - 12:54

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

يعتقد جيردان شاكيري جناح ليفربول أن مباراة فريقه الهامة ضد مانشستر سيتي يوم الخميس المقبل لن تلعب دورا كبيرا في حسم سباق لقب الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في قمة الجولة 21 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس المقبل، ويدخل المباراة في صدارة المسابقة برصيد 54 نقطة، بفارق 7 نقاط عن سيتي الوصيف.

وقال شاكيري في تصريحات أبرزتها جريدة إيكو يوم الإثنين: "لا لن نذهب إلى مدينة مانشستر لنخرج سيتي من سباق اللقب، سنذهب إلى هناك من أجل مباراة في الدوري الإنجليزي".

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وأضاف "سنذهب إلى هناك لتقديم أداء جيد. هذا هو الهدف الوحيد لنا. لا توجد أشياء أخرى في أذهاننا في الوقت الحالي".

واستمر "نحن نلعب كرة قدم جيدة جداً، كرة قدم ناجحة جداً. كل شيء يمكن أن يحدث هذا الموسم ولكن الطريق طويل. لقد أغلقنا صفحة مباراة أرسنال، وفي غضون أيام قليلة سنواجه سيتي".

وواصل الدولي السويسري "علينا فقط الاستمرار في التوهج، والعمل بجد كل يوم للفوز بالمباريات. أنا متأكد من أننا عندما نمضي هكذا، سنكون ناجحين للغاية".

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